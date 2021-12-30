Рекламу сети суши рядом с театром признали ненадлежащей

Слова в рекламе были схожи с русским матом.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, Липецкое УФАС России признала рекламу сети суши ненадлежащей. Компания вызывающе пыталась привлечь к себе внимание, распространяя рекламу, которая может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике.



- В Липецкое УФАС России поступило обращение гражданина, в котором было отмечено, что реклама, схожая с русским матом, размещена рядом с театром, - отметили в пресс-службе. - В данной рекламе часть информации выполнена на иностранном языке с использованием латинского алфавита, без соответствующего перевода, что может привести к искажению смысла информации для потребителя, поскольку понимание смысла рекламной информации зависит от уровня владения соответствующим иностранным языком. В рассматриваемой рекламе так же присутствует слово, которое не имеет в русском языке какого-либо лексического значения и относится к иностранному слову. Такая оценка была дана экспертным советом при Липецком УФАС России.



По результатам рассмотрения дела принято решение о признании рекламы сети суши ненадлежащей и нарушающей рекламное законодательство. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении правонарушения. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.