Общество

сегодня, 14:39

Рекламу сети суши рядом с театром признали ненадлежащей

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#УФАС
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Рекламу сети суши рядом с театром признали ненадлежащей

Слова в рекламе были схожи с русским матом.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, Липецкое УФАС России признала рекламу сети суши ненадлежащей. Компания вызывающе пыталась привлечь к себе внимание, распространяя рекламу, которая может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике.

- В Липецкое УФАС России поступило обращение гражданина, в котором было отмечено, что реклама, схожая с русским матом, размещена рядом с театром, - отметили в пресс-службе. - В данной рекламе часть информации выполнена на иностранном языке с использованием латинского алфавита, без соответствующего перевода, что может привести к искажению смысла информации для потребителя, поскольку понимание смысла рекламной информации зависит от уровня владения соответствующим иностранным языком. В рассматриваемой рекламе так же присутствует слово, которое не имеет в русском языке какого-либо лексического значения и относится к иностранному слову. Такая оценка была дана экспертным советом при Липецком УФАС России.

По результатам рассмотрения дела принято решение о признании рекламы сети суши ненадлежащей и нарушающей рекламное законодательство. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении правонарушения. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
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#УФАС
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Комментарии (4)

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Очевидец

24 минуты назад
Вася, ЁбиДоёби Висела такая вывеска на "Перекрёстке" возле "Металлурга". Уже сняли. Может, там же со стороны Советской еще осталась, не знаю.
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Вася

36 минут назад
Прошу показать текст!!! Народ сам примет решение!!!
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Уровень их развития дно

42 минуты назад
Хайп тоже должен иметь место и меру. А на мате хайпуют ограниченные. Лично моё мнение
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Наверное

53 минуты назад
Суши- от слона уши.
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