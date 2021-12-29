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В Гаване заработала российско-кубинская обсерватория

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#обсерватория
В Гаване заработала российско-кубинская обсерватория, рассказали «Известиям» в Институте астрономии РАН (ИНАСАН). Она стала первой опорной точкой возрождаемой глобальной сети оптических телескопов РФ.

Обсерваторию построили за пять лет. С российской стороны в проект вложено 25 млн рублей — в рамках межправительственного соглашения и договоров между кубинским Институтом геофизики и астрономии и Институтом астрономии РАН.

«Подготовку и ремонт специального помещения и инфраструктуры (расчистка места, прокладка тротуаров, подведение электричества, воды и интернета установка кондиционеров) взяла на себя кубинская сторона. Мы наполнили обсерваторию наблюдательными, метеорологическими и вычислительными инструментами, программным обеспечением, кадрами», — рассказал «Известиям» директор российско-кубинской обсерватории, старший научный сотрудник ИНАСАН Мансур Ибрагимов.

В обсерватории пока только один телескоп. Это оптический обзорный телескоп с рекордным полем зрения — 3,5 на 3,5 градуса и приемным зеркалом в 20 см. Широкий обзор кубинского аппарата незаменим для выполнения главной задачи обсерватории — наземной оптической поддержки научных исследовательских проектов в космосе.

В дальнейших планах российских астрономов — создание совместных обсерваторий по всему миру и развертывание глобальной наземной оптической сети. ИНСАН уже подал соответствующие заявки в Узбекистане и Вьетнаме, рассказал Мансур Ибрагимов.

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#обсерватория

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