сегодня, 17:14
Житель Кемеровской области совершил три преступления за одну ночь
Правоохранители задержали жителя города Прокопьевска Кемеровской области, который за одну ночь совершил сразу несколько преступлений. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Спустя несколько часов полицейским поступило заявление от горожанки, которая сообщила о совершенном на нее нападении и хищении мобильного телефона.
– Оказалось, что этой же ночью потерпевшая распивала спиртные напитки вместе с мужчиной, подозреваемым в краже со склада, между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник неоднократно ударил потерпевшую табуретом, – передает ГУ МВД по Кузбассу.
Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и перелом голени. Перед тем, как скрыться, напавший забрал у женщины смартфон.
Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Он скрывался у своих знакомых.
Следователи возбудили три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 113 УК РФ "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта", ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". На время следственных действий фигуранта заключили под стражу.