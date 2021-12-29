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сегодня, 17:14

Житель Кемеровской области совершил три преступления за одну ночь

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#кража

Правоохранители задержали жителя города Прокопьевска Кемеровской области, который за одну ночь совершил сразу несколько преступлений. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает VSE42.Ru, сначала в полицию поступил сигнал о краже электроинструментов из складского помещения одной из фирм. Выяснилось, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, который устроился на работу в фирму полторы недели назад.

Спустя несколько часов полицейским поступило заявление от горожанки, которая сообщила о совершенном на нее нападении и хищении мобильного телефона.

– Оказалось, что этой же ночью потерпевшая распивала спиртные напитки вместе с мужчиной, подозреваемым в краже со склада, между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник неоднократно ударил потерпевшую табуретом, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и перелом голени. Перед тем, как скрыться, напавший забрал у женщины смартфон.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Он скрывался у своих знакомых.

Следователи возбудили три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 113 УК РФ "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта", ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". На время следственных действий фигуранта заключили под стражу.
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#кража

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