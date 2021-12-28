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Глава ЛДПР Жириновский предложил включить НГ каникулы в отпуска россиян
Жириновский отметил, что в период новогодних праздников гражданам сложно заняться чем-то полезным.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и добавить выходные дни к отпускам россиян, - передает РИА Новости.
"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать", - пояснил глава партии, отметив, что некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.
По его словам, новогодние праздники - это период экстремального скачка смертности.
"10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - считает депутат.
При этом, по его словам, заняться полезными делами сложно.
"Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", - убежден чиновник.
Однако заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована.
"Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована", - прокомментировал Делягин.
По его словам, эта мысль выдвигалась с самого начала, - были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, - но пока она так и осталась лишь предложением.
"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать", - пояснил глава партии, отметив, что некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.
По его словам, новогодние праздники - это период экстремального скачка смертности.
"10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - считает депутат.
При этом, по его словам, заняться полезными делами сложно.
"Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", - убежден чиновник.
Однако заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована.
"Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована", - прокомментировал Делягин.
По его словам, эта мысль выдвигалась с самого начала, - были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, - но пока она так и осталась лишь предложением.