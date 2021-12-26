На Сырском Руднике машина провалилась под лёд

Похожее происшествие случилось и в Косырёвке.

Автомобиль затонул, провалившись под лёд в районе Сырского рудника в Липецке. Сообщение об этом опубликовал паблик «ЧП48» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно GOROD48, в аварии никто не пострадал, а вот автомобиль предстоит ещё доставать, после чего ему потребуется дорогостоящий ремонт.

В комментариях к новости появилось сообщение, что аналогичное происшествие произошло и в селе Косырёвка, где легковушка тоже провалилась под лёд на несколько метров.







Косырёвка. Фото от подписчика.

