Происшествия

44 минуты назад

На Сырском Руднике машина провалилась под лёд

5 1343
#Авария #лёд
На Сырском Руднике машина провалилась под лёд

Похожее происшествие случилось и в Косырёвке.

Загрузка плеера

Автомобиль затонул, провалившись под лёд в районе Сырского рудника в Липецке. Сообщение об этом опубликовал паблик «ЧП48» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно GOROD48, в аварии никто не пострадал, а вот автомобиль предстоит ещё доставать, после чего ему потребуется дорогостоящий ремонт.

В комментариях к новости появилось сообщение, что аналогичное происшествие произошло и в селе Косырёвка, где легковушка тоже провалилась под лёд на несколько метров.

pT1skkCHC1M.jpg

Косырёвка. Фото от подписчика.

Верхнее фото и видео "ЧП 48"
5 1343
#Авария #лёд

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

3 минуты назад
ну липчане пьют меньше воронежцев
ответить

Логика

5 минут назад
Есть традиция перед новым годом выкидывать старые вещи
ответить

ищущий истину

19 минут назад
Теперь этот пруд Елецкого микрорайона. Дороги пока нет -вот и стараются попасть на Елецкий с Сырского рудника по грунтовке и через ложе пруда,почищенное,и вода заполняет уже второй год ложе пруда.
ответить

Житель

32 минуты назад
Сколько надо было выпить или что то ещё принять чтоб выехать на лёд?
ответить

провалилась под лёд на несколько метров.

38 минут назад
Миллиард раз говорил - НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЙТЕ! :-)
ответить

Еще в рубрике

Полицейский задержал криминальную семью, занимавшуюся похищением металла
#Кража #металл #Свободный Сокол
43
Полицейский задержал криминальную семью, занимавшуюся похищением металла

сегодня, 08:13

Происшествия
В Задонском районе - массовое ДТП
#ДТП
15
В Задонском районе - массовое ДТП

вчера, 17:23

Происшествия
В Липецкой области за год более 20 диких животных попадают в ДТП
#ДТП #животные
20
В Липецкой области за год более 20 диких животных попадают в ДТП

вчера, 16:43

Происшествия
ДТП спровоцировало огромную пробку под Липецком
#ДТП
26
ДТП спровоцировало огромную пробку под Липецком

вчера, 15:28

Происшествия
На трассе Лебедянь-Данков столкнулись три автомобиля
#ДТП
3
На трассе Лебедянь-Данков столкнулись три автомобиля

вчера, 15:04

Происшествия
В Липецке в горящей квартире нашли труп
#пожар
8
В Липецке в горящей квартире нашли труп

вчера, 12:06

Происшествия