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Пропавшая 9 лет назад кошка воссоединилась с хозяевами

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Жительница Большого Манчестера воссоединилась с пропавшей в 2012 году кошкой Марли

Жительница района Траффорд, английское графство Большой Манчестер, воссоединились с пропавшей девять лет назад кошкой по кличке Марли накануне Рождества, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Manchester Evening News.

Кошка Марли сбежала в 2012 году — она вырвалась из шлейки во время прогулки на улице. Женщина развесила объявления и начала самостоятельный поиск животного, но он не дал результата. Тогда британка решила, что ее любимица погибла.

19 декабря 2021 года женщине неожиданно позвонила владелица приюта для животных Кэти Хейз и сообщила, что Марли нашлась, и ее можно забрать домой. По словам Хейз, в приют кошку принес мужчина, который подкармливал ее в течение последних трех месяцев. Основательница приюта в первую очередь проверила наличие микрочипа, благодаря которому она и отыскала хозяев животного.

В январе кошке исполнится 20 лет. «У нас ушло 10 лет на то, чтобы вернуть ее домой. Я просто надеюсь, что она проживет еще хотя бы немного, чтобы снова оценить домашний уют со своей семьей», — отметила ее хозяйка.

Чтобы избежать подобных ситуаций и не терять любимых питомцев, Хейз настоятельно рекомендует чипировать животных и надевать на них ошейник с шильдиком с номером телефона и кличкой.
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