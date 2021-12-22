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В Пентагоне назвали лживыми слова Шойгу о провокации с химоружием на Украине
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Министр также говорил, что сотрудники американских ЧВК подготавливают спецназ Украины к активным боевым действиям.
Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины, - передает РИА Новости.
Обвинения министра обороны России Сергей Шойгу в адрес американских частных военных компаний в подготовке провокаций с "химическими компонентами" в Донбассе являются "полностью ложными", - заявили в Пентагоне.
Накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. "Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания", - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства.
Госдепартамент США также прокомментировал заявление министра обороны РФ. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его мнению, властям РФ необходимо предпринять эффективные меры для деэскалации напряженности вокруг ситуации на Украине, "чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий".
"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты", - отметил пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби.
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отнеслись к заявлению Шойгу о провокациях в Донбассе со всей серьезностью. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают укреплять свои позиции возле линии соприкосновения в регионе, - передает Lenta.ru.
По его словам, анализ военной ситуации подтверждает заявление Шойгу о возможных провокациях. Глава ДНР также обвинил Украину в попытке устроить техногенную и гуманитарную катастрофу, которая "приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира".
Обвинения министра обороны России Сергей Шойгу в адрес американских частных военных компаний в подготовке провокаций с "химическими компонентами" в Донбассе являются "полностью ложными", - заявили в Пентагоне.
Накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. "Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания", - сказал пресс-секретарь американского военного ведомства.
Госдепартамент США также прокомментировал заявление министра обороны РФ. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его мнению, властям РФ необходимо предпринять эффективные меры для деэскалации напряженности вокруг ситуации на Украине, "чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий".
"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты", - отметил пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби.
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отнеслись к заявлению Шойгу о провокациях в Донбассе со всей серьезностью. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают укреплять свои позиции возле линии соприкосновения в регионе, - передает Lenta.ru.
По его словам, анализ военной ситуации подтверждает заявление Шойгу о возможных провокациях. Глава ДНР также обвинил Украину в попытке устроить техногенную и гуманитарную катастрофу, которая "приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира".
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