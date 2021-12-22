Общество
сегодня, 09:55
С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение
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Под проезжей частью будут монтировать водопровод.
23 декабря под проезжей частью перекрёстка улиц Фрунзе и Неделина начнется монтаж водопровода. Как сообщает департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, на время этих работ перекрывается часть полосы, предназначенной для поворота направо в сторону Металлургического колледжа.
Ожидается, что монтаж водопровода завершиться работы к концу декабря.
Ожидается, что монтаж водопровода завершиться работы к концу декабря.
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ЛМК
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