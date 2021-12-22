С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение

Под проезжей частью будут монтировать водопровод.

23 декабря под проезжей частью перекрёстка улиц Фрунзе и Неделина начнется монтаж водопровода. Как сообщает департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, на время этих работ перекрывается часть полосы, предназначенной для поворота направо в сторону Металлургического колледжа.



Ожидается, что монтаж водопровода завершиться работы к концу декабря.



