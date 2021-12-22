Общество

сегодня, 09:55

С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение

3 1030
#ремонтные работы
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С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение

Под проезжей частью будут монтировать водопровод.

23 декабря под проезжей частью перекрёстка улиц Фрунзе и Неделина начнется монтаж водопровода. Как сообщает департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка,  на время этих работ перекрывается часть полосы, предназначенной для поворота направо в сторону Металлургического колледжа.

Ожидается, что монтаж водопровода завершиться работы к концу декабря.

3 1030
#ремонтные работы
2

Комментарии (3)

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ЛМК

48 минут назад
Можно повернуть и на Комсомольской.
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Да уж

сегодня, 10:24
Ну слава богу.
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Юг

сегодня, 10:17
Самое время для раскопок.
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