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В Москве пьяный водитель устроил массовое ДТП

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#ДТП #авария

На месте ДТП затруднено движение.

21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 18 автомобилей, - пишут "Известия".

"Около 10:00 на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло столкновение 13 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала, машины получили механические повреждения", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В свою очередь источник агентства сообщил об одном пострадавшем. "В результате ДТП один человек обратился за помощью к медикам с сильной головной болью", - сказал собеседник.

"Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Был ли дипломат в машине во время аварии, неясно.

В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".

Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что в отношении виновника ДТП оформляют протокол. По предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения. Предположительно, мужчина (его зовут Павел Середнев) употреблял наркотики перед тем, как сесть за руль, - передает РЕН ТВ.

В департаменте транспорта столицы в Телеграме сообщали, что на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись девять автомобилей. В настоящее время движение на участке трассы, где произошло ДТП, сильно затруднено.

Судя по "Яндекс.Картам", на внешней стороне Третьего кольца перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около 3 километров.
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#ДТП #авария

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