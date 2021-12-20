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Липчанин пожаловался на разруху в маршрутке

41 2642
#маршрутка #транспорт
5
Липчанин пожаловался на разруху в маршрутке

С начала месяца он был не единственным.

В редакцию сайта GOROD48 липчанин Кирилл прислал фотографии маршрутки 378. В этом автобусе он ехал сегодня. Кирилла возмутило состояние, в котором находится салон.

- Грязный потолок, порванное сидение. Такое вижу не в первый раз. И не понимаю, за что мы будем платить по повышенным тарифам, если перевозчики не могут следить за состоянием своего транспорта, - задается логичным вопросом липчанин.

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Как сообщили в городском департаменте транспорта, перевозчику передана информация о повреждениях в салоне маршрутки. В ближайшее время он должен привести салон в нормативное состояние.

- За состоянием автобусов следят перевозчики. С начала декабря поступило четыре жалобы на санитарное состояние транспортных средств. Все они уже устранены, - отметили в  департаменте транспорта.
41 2642
#маршрутка #транспорт
5

Комментарии (41)

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н-дя

8 минут назад
Не надо их защищать, Вот-вот,только у"контролеров"в лице администраций,новенькие седаны бизнес-класса и внедорожники...
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Не надо их защищать

15 минут назад
Липа, сидят тут, размышляют, умничают, кто кого перебьёт своим «красноречием». Новый ПАЗ через 6 месяцев эксплуатации начинает ржаветь и разваливаться. А этим корытам уже лет 30! Эффективный собственник копейку пожалеет, чтобы вложить в свой бизнес- и так сойдёт!кто его проверяет? Карманные контролёры? Грязь, вонь, металлолом - это реальные «перевозки» людей, спешащих на работу, детей в школу и детский сад они же везут! Мы с детства видит эту убогость, что в СССР, что в настоящее время. Это Родина наша-и все нам завидуют)))
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а-че

22 минуты назад
В Москве перевозчик "Мосгортранс"а в Липецке барыги этим занимаются.
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Лена

26 минут назад
гость, Вы ничего не попутали?Или вы сам перевозчик?Почему с ваших слов, налогоплательщики виноваты в том,что весь частный транспорт изношен?
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Билли Кид

28 минут назад
дед, как вы думаете, гостю жалко бизнес или дептранс? Или всех?
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дед

31 минуту назад
Билли Кид, Совершенно верно!Т.к.бизнес уже "занес"в дептранс и все довольны.А повреждения устранят,прикрутив на два самореза"экокожу"на кресле и покрасят потолок водоимульсионкой.
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апач

36 минут назад
Верните Икарусы с гармошкой!!!
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Билли Кид

40 минут назад
дед, это дептранс так кошмари бизнес. Запрещает покупать новые автобусы)))
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Коммунист

44 минуты назад
дед, зато интернет провели, и Тик-Ток есть!
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дед

53 минуты назад
Буржуям нужны 200%прибыли и им в лом вкладываться в новую технику...Ах да,я забыл,им же позволяют не покупать автобусы,потому,что я на диване))))
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