Общество
сегодня, 15:11
Липчанин пожаловался на разруху в маршрутке
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С начала месяца он был не единственным.
В редакцию сайта GOROD48 липчанин Кирилл прислал фотографии маршрутки 378. В этом автобусе он ехал сегодня. Кирилла возмутило состояние, в котором находится салон.
- Грязный потолок, порванное сидение. Такое вижу не в первый раз. И не понимаю, за что мы будем платить по повышенным тарифам, если перевозчики не могут следить за состоянием своего транспорта, - задается логичным вопросом липчанин.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, перевозчику передана информация о повреждениях в салоне маршрутки. В ближайшее время он должен привести салон в нормативное состояние.
- За состоянием автобусов следят перевозчики. С начала декабря поступило четыре жалобы на санитарное состояние транспортных средств. Все они уже устранены, - отметили в департаменте транспорта.
- Грязный потолок, порванное сидение. Такое вижу не в первый раз. И не понимаю, за что мы будем платить по повышенным тарифам, если перевозчики не могут следить за состоянием своего транспорта, - задается логичным вопросом липчанин.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, перевозчику передана информация о повреждениях в салоне маршрутки. В ближайшее время он должен привести салон в нормативное состояние.
- За состоянием автобусов следят перевозчики. С начала декабря поступило четыре жалобы на санитарное состояние транспортных средств. Все они уже устранены, - отметили в департаменте транспорта.
41 2642
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н-дя
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Лена
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