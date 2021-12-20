Липчанин пожаловался на разруху в маршрутке

С начала месяца он был не единственным.



В редакцию сайта GOROD48 липчанин Кирилл прислал фотографии маршрутки 378. В этом автобусе он ехал сегодня. Кирилла возмутило состояние, в котором находится салон.- Грязный потолок, порванное сидение. Такое вижу не в первый раз. И не понимаю, за что мы будем платить по повышенным тарифам, если перевозчики не могут следить за состоянием своего транспорта, - задается логичным вопросом липчанин.Как сообщили в городском департаменте транспорта, перевозчику передана информация о повреждениях в салоне маршрутки. В ближайшее время он должен привести салон в нормативное состояние.- За состоянием автобусов следят перевозчики. С начала декабря поступило четыре жалобы на санитарное состояние транспортных средств. Все они уже устранены, - отметили в департаменте транспорта.