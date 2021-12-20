Происшествия

сегодня, 14:41

В Сселках во время пожара угорел мужчина

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#МЧС #пожар
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В Сселках во время пожара угорел мужчина

Утром 17 декабря в жилом кирпичном доме по улице Советской в Сселках произошел пожар. В дыму задохнулся  71-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил отделку и вещи на трех четвертях дома площадью 80 квадратных метров. Боролись с пожаром четыре  отделения пожарной охраны и служба пожаротушения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Вечером того же дня сгорела баня в Задонске на улице Верхней и нежилой дом в селе Порой Добровского района.

Также в пресс-службе ГУ МЧС рассказали о возможной причине пожара в павильоне на центральном рынке в Липецке. В качестве основной версии рассматривается короткое замыкание. Огонь уничтожил внутреннюю отделку торгового павильона и имущество на площади 30 квадратных метров. 

Также тем утром сгорел двухквартирный дом в селе Бруслановка Липецкого района. С огнем боролись два добровольца и три отделения пожарной охраны.
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#МЧС #пожар
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