Происшествия
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В Сселках во время пожара угорел мужчина
Утром 17 декабря в жилом кирпичном доме по улице Советской в Сселках произошел пожар. В дыму задохнулся 71-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил отделку и вещи на трех четвертях дома площадью 80 квадратных метров. Боролись с пожаром четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Вечером того же дня сгорела баня в Задонске на улице Верхней и нежилой дом в селе Порой Добровского района.
Также в пресс-службе ГУ МЧС рассказали о возможной причине пожара в павильоне на центральном рынке в Липецке. В качестве основной версии рассматривается короткое замыкание. Огонь уничтожил внутреннюю отделку торгового павильона и имущество на площади 30 квадратных метров.
Также тем утром сгорел двухквартирный дом в селе Бруслановка Липецкого района. С огнем боролись два добровольца и три отделения пожарной охраны.
Вечером того же дня сгорела баня в Задонске на улице Верхней и нежилой дом в селе Порой Добровского района.
Также в пресс-службе ГУ МЧС рассказали о возможной причине пожара в павильоне на центральном рынке в Липецке. В качестве основной версии рассматривается короткое замыкание. Огонь уничтожил внутреннюю отделку торгового павильона и имущество на площади 30 квадратных метров.
Также тем утром сгорел двухквартирный дом в селе Бруслановка Липецкого района. С огнем боролись два добровольца и три отделения пожарной охраны.