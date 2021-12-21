До Нового года всего 10 дней, значит, сегодня 21 декабря. Кто-то уже окунулся в праздничные хлопоты и запасается зеленым горошком, а кто-то спешит доделать все важные дела и остается в курсе событий. Для этого и есть «Доброе утро, Липецк!».

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура днем будет от -11 до -13 градусов.День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.В последнее время в городе сходят с ума светофоры, так что оценить ситуацию на дорогах можно по интерактивной карте.Липчане продолжают радоваться снегу, но готовятся к аномальным холодам.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.21 декабря 1918 года в селе Сланское (ныне Лев-Толстовского района) родился Николай Сысоев, ставший известным художником. Николай появился на свет в крестьянской семье. После окончания сельской школы талантливый мальчик продолжил учебу в столице. В 1938 году он окончил Московское областное художественное педагогическое училище изобразительных искусств памяти восстания 1905 года, в 1948 году – Московский государственный художественный институт имени Сурикова, был в числе выдающихся по способностям студентов. Был принят в Союз художников СССР.С 1943 года Николай Сысоев стал постоянным участником всесоюзных, республиканских и московских художественных выставок. Его произведения широко экспонировались за рубежом: в Италии, Испании, Германии, Канаде, Японии. Персональные выставки художника проходили в Москве (1979, 1980, 1988, 2002), Ленинграде (1981), Твери (1981), Липецке (1990, 2001). На протяжении многих лет художник работал в различных жанрах: создавал тематические композиции и портреты, писал пейзажи родной липецкой земли. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном историческом музее, Тверской картинной галерее, Тульском областном художественном музее, а также в зарубежных частных собраниях.В 1987 году Николай Сысоев и его жена основали в посёлке Лев Толстой народную картинную галерею, которая с 1997 года носит имя Сысоева. Большую часть коллекции составили произведения ее основателей, а в последующие годы вклад в ее пополнение вносили многие российские художники, выставки которых проходили в галерее.Во вторник, 21 декабря, в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.Квест с таким интересным названием сегодня будут проходить школьники. Участники игрового практикума совместно с экспертами ПФР и департамента экономического развития администрации города Липецка смогут проверить свои знания об истории пенсионного обеспечения в России, современной пенсионной системе России, финансовой грамотности и безопасности.Сегодня в 10:00 в центре «Мой бизнес» ждут тех, кто только планирует стать предпринимателем. Эксперты помогут разобрать их идеи и решить, как превратить их в прибыльный бизнес. После презентации пройдет голосование, лучшие идеи отметят призами. Кроме того, участники смогут выбрать себе наставника – одного из опытных предпринимателей, чтобы дальше он бесплатно помогал «прокачивать» бизнес, используя свой опыт, знания и знакомства.Пять школ Липецка временно работают в режиме дистанционного обучения. В целом онлайн учатся 7899 детей, или 318 классов 53 школ. Болеют 6,4 тысячи детей, это 10,8% от общего числа учеников, и 150 учителей, или 4,9% педагогического состава. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.В канун главного зимнего праздника хочется не только получать подарки, но и дарить их. Сделать чуть радостнее жизнь незнакомца можно через участие в больших акциях добра.Валежник и его сбор уже стали притчей во языцех. А как правило действует у нас? Отвечает Центр управления регионом.Вечер вторника можно посвятить отличному фильму. Сегодня рекомендуем посмотреть классику жанра, которую любят и дети, и взрослые.«Один дома» (1990,0+). Давать аннотацию к рождественской легенде проката бесполезно: этот фильм смотрел каждый. Интересный факт: дом МакКалистеров находится по адресу Линкольн Авеню 671 в деревне Виннетка в Чикаго. Частная собственность, с августа 2008 стоит около 2,3 миллионов долларов. Был построен в 1920-х, имеет 5 спален, обустроенный чердак, камин, отдельный двойной гараж и оранжерею. Был куплен одной семьёй 15 декабря 1988, которая владеет им и сегодня. Внесено в туристический список достопримечательностей штата Иллинойс. Прозвучавшая в фильме композиция «Carol Of The Bells» является кавер-версией украинской народной песни-колядки «Щедрик».«Крепкий орешек 2» (1990, 16+). Аналогичная ситуация: фильм давно разобран на цитаты. Кстати, в первоначальной версии сценария фильма «Крепкий орешек» (1988) Джон Макклейн шутил за фильм всего несколько раз. Большинство шуток, которые произносит Джон, были импровизацией Брюса Уиллиса. Во время съёмок сиквела Брюс Уиллис был волен импровизировать столько, сколько он сочтет нужным. На момент завершения кинопроката «Крепкий орешек 2» стал самым кассовым сиквелом всех времен.