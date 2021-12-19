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Число жертв тайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 108

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По меньшей мере 108 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о 75 погибших. На Филиппинах до сих пор нарушена связь, поэтому данные о жертвах тайфуна не окончательные. Глава провинции Бохоль Артур Яп опасается, что число погибших может увеличиться.

Тайфун достиг берегов Филиппин в четверг, 16 декабря. Местами порывы ветра достигали 185 км/ч, максимальная отмеченная скорость — 195 км/ч. Местные власти предварительно оценили ущерб, нанесенный дорогам и мостам из-за непогоды, в 178,4 млн филиппинских песо ($3,56 млн). В районах прохождения тайфуна проживает около 100–150 российских граждан. Пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие.

В настоящее время тайфун движется на северо-запад, уходя из страны в сторону Вьетнама. По данным национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентром стихии 19 декабря станет акватория провинции Биньдинь.
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