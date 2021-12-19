В России
сегодня, 13:00
В России могут ввести новые выплаты пенсионерам
1 422
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны» в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума, которые будут получать российские пенсионеры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. С 2022 года, как ожидается, данная категория соотечественников сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки от государства.
Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а ее сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.
На момент подготовки документа, выплата "детям войны" должна была составить более трех тысяч рублей в месяц. В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму в феврале 2022 года, отмечает издание.
Согласно законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. С 2022 года, как ожидается, данная категория соотечественников сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки от государства.
Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а ее сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.
На момент подготовки документа, выплата "детям войны" должна была составить более трех тысяч рублей в месяц. В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму в феврале 2022 года, отмечает издание.
1 422
48