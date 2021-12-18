Утром в Липецке на центральном рынке произошел пожар

Около девяти утра 18 декабря на центральном рынке Липецка в районе уличных торговых рядов вспыхнул пожар.

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На место выехало несколько расчетов пожарной охраны. Огонь серьезно повредил помещение, но на соседние строения не перекинулся.



В результате пожара сгорел торговый ларек.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.

