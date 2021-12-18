Происшествия

сегодня, 09:58

Утром в Липецке на центральном рынке произошел пожар

20 7169
#пожар
9

Около девяти утра 18 декабря на центральном рынке Липецка в районе уличных торговых рядов вспыхнул пожар.

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На место выехало несколько расчетов пожарной охраны. Огонь серьезно повредил помещение, но на соседние строения не перекинулся.

В результате пожара сгорел торговый ларек.

Как сообщили  GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.
20 7169
#пожар
9

Комментарии (20)

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Житель

23 минуты назад
Вокруг события много шумихи и паники. Пожарные приехали быстро и отработали грамотно. Но без бардака не обошлось, адмистоация и охранники не смогли найти ключи от ворот для подъезда пожарной техники.
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Вот-вот

сегодня, 13:15
Маркиз, на ком не на тебя случайно?
ответить

Вот-вот

сегодня, 13:14
АНОНИМ, ты там был?
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АНОНИМ

сегодня, 12:57
Вместе с гранатами , рядом лежали ...Реальные ...Гранаты ! По Неосторожности , Нечаянно - сработала ...Чека ! И ... Ба-Ба-Х !
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Местная

сегодня, 12:51
а там все огнетушители не в рабочем состоянии, стоят для галочки.
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Маркиз

сегодня, 12:37
Трусы сгорели?
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10

сегодня, 12:25
Я там была как раз - проводку коротнуло из-за обогревателя
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А

сегодня, 12:09
Продуктовый рынок за место продуктов, трусы, носки, лаки, краски * куда администрация смотрит
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Как в 90-ые

сегодня, 12:08
тогда было веселее
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Эксперт

сегодня, 12:01
Во всем виноваты высокие цены, как говорится нечего цены завышать выше магазиных.
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