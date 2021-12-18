Ельчанин за обещанный самокат привлек 9-летнего пасынка к кражам из магазинов

Преступную схему помогли раскрыть записи с камер наблюдения.

Ранее судимый за имущественные преступления 40-летний житель Ельца крал продукты питание и алкоголь из магазинов вместе с 9-летним пасынком.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, с октября по ноябрь 2021 года на территории Ельца был зарегистрирован ряд краж товарно-материальных ценностей из сетевых магазинов.



Полиции просмотрели видеозаписи с камер наблюдения из торговых залов магазинов и пришли в ужас - кражи совершал мужчина с ребенком. В помещениях магазинов он складывал в рюкзачок мальчика различные продукты питания и даже алкогольные напитки. После чего они расходились в разные стороны и отдельно друг от друга выходили из магазина. Именно такой способ придумал взрослый для извлечения своей выгоды. Привлечение ребенка делало его схему, как ему казалось безопасной. Так он совершил пять краж.



- В ходе расследования данных преступлений установлена личность подозреваемого – это ранее судимый за совершение имущественных преступлений 40-летний местный житель. Воспользовавшись своим авторитетом, заведомо и достоверно зная, что 9-летний пасынок является несовершеннолетним, вовлек его в совершение преступных действий. При этом за участие в совершении преступлений он обещал ребенку купить самокат, игрушки и шоколадки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



По каждому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ельчанина суд заключил под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

