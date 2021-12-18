Происшествия

сегодня, 08:51

Ельчанин за обещанный самокат привлек 9-летнего пасынка к кражам из магазинов

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#кража #самокат
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Ельчанин за обещанный самокат привлек 9-летнего пасынка к кражам из магазинов

Преступную схему помогли раскрыть записи с камер наблюдения.

Ранее судимый за имущественные преступления 40-летний житель Ельца крал продукты питание и алкоголь из магазинов вместе с 9-летним пасынком.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, с октября по ноябрь 2021 года на территории Ельца был зарегистрирован ряд краж товарно-материальных ценностей из сетевых магазинов.

Полиции просмотрели видеозаписи с камер наблюдения из торговых залов магазинов и пришли в ужас - кражи совершал мужчина с ребенком. В помещениях магазинов он складывал в рюкзачок мальчика различные продукты питания и даже алкогольные напитки. После чего они расходились в разные стороны и отдельно друг от друга выходили из магазина. Именно такой способ придумал взрослый для извлечения своей выгоды. Привлечение ребенка делало его схему, как ему казалось безопасной. Так он совершил пять краж.

- В ходе расследования данных преступлений установлена личность подозреваемого – это ранее судимый за совершение имущественных преступлений 40-летний местный житель. Воспользовавшись своим авторитетом, заведомо и достоверно зная, что 9-летний пасынок является несовершеннолетним, вовлек его в совершение преступных действий. При этом за участие в совершении преступлений он обещал ребенку купить самокат, игрушки и шоколадки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По каждому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ельчанина суд заключил под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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#кража #самокат
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Комментарии (4)

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Гость

29 минут назад
Судить, не надо валить с больной головы на здоровою. Ты тоже воруешь? Тебя бедного тоже довели. Особенно в спиртном нужда. Вор есть вор.
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че

сегодня, 13:13
Судить -согласен,ведь ранее судимый это истинный труженик недооцененный,эму бы орден 9 граммовый в грудь
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Судить

сегодня, 12:09
надо тех, кто довёл людей до такого!
ответить

Судить

сегодня, 12:08
надо тех, кто довёл людей до такого!
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