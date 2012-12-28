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Происшествия
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51 минуту назад
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«Я люблю Данков»: вандалы разорили новые арт-объекты
Конструкцию с признанием любви к Данкову свалили в грязь, а о другие арт-объекты на улице Урицкого вандалы чистили обувь.
«Начало трудовой недели омрачилось негативной новостью о выходке вандалов, которые сегодня ночью испачкали грязью новые арт-объекты на улице Урицкого, вырвали рядом высаженную тую на улице Вермишева, опрокинули на землю арт-объект «Я люблю Данков», грязь и мусор оставили на новой площадке в сквере «Юбилейный» около КДЦ «Дон».
Хулиганы целенаправленно заляпали грязью памятник чернобыльцам (на нём остались следы обуви); так же безжалостно они отнеслись и к Доске почёта, испачкав её грязью с обратной стороны, это можно было сделать только умышленно...»
Данков, благодаря участию в нацпроектах, за последние несколько лет изменился до неузнаваемости. Но не все горожане воспринимают это адекватно. От действий вандалов страдала Богословская набережная, бульвар Влюбленных.
«К разбирательству подключены органы внутренних дел. Хулиганы будут найдены, к ним применят строгие меры и заставят возместить весь ущерб, причинённый их действиями. Скоро здесь будут установлены видеокамеры для фиксации обстановки на территории, — добавил Валерий Фалеев.
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