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51 минуту назад
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«Я люблю Данков»: вандалы разорили новые арт-объекты

Конструкцию с признанием любви к Данкову свалили в грязь, а о другие арт-объекты на улице Урицкого вандалы чистили обувь.

Глава Данковского района Валерий Фалеев опубликовал в соцсетях крик отчаяния:

«Начало трудовой недели омрачилось негативной новостью о выходке вандалов, которые сегодня ночью испачкали грязью новые арт-объекты на улице Урицкого, вырвали рядом высаженную тую на улице Вермишева, опрокинули на землю арт-объект «Я люблю Данков», грязь и мусор оставили на новой площадке в сквере «Юбилейный» около КДЦ «Дон».

Хулиганы целенаправленно заляпали грязью памятник чернобыльцам (на нём остались следы обуви); так же безжалостно они отнеслись и к Доске почёта, испачкав её грязью с обратной стороны, это можно было сделать только умышленно...»

Данков, благодаря участию в нацпроектах, за последние несколько лет изменился до неузнаваемости. Но не все горожане воспринимают это адекватно. От действий вандалов страдала Богословская набережная, бульвар Влюбленных.

«К разбирательству подключены органы внутренних дел. Хулиганы будут найдены, к ним применят строгие меры и заставят возместить весь ущерб, причинённый их действиями. Скоро здесь будут установлены видеокамеры для фиксации обстановки на территории, — добавил Валерий Фалеев.
вандализм
Данков
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
zzloyzz
10 минут назад
Люди, в которых проявлено свинство, явно находятся под влиянием энергии невежества.
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Шурик
10 минут назад
Так на каждом столбе висят камеры видеонаблюдения, ищите и на перевоспитательные работы * .
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Лиза
16 минут назад
Очень надеюсь, что полиция найдёт этих негодяев и отобъёт у них желание пакостить.
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Люблю Васю
30 минут назад
Хорошо понимают ван-дамов. Кроме отвращения - эта сварная из 2 ржавых железяк конструкция с плакатом Я люблю Васю - ничего не вызывает, кроме отвращения. Если это арт-объект - то я - зять Трампа
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дилетант
4 минуты назад
эстетические вкусы вещь субъективная. значит ли это что можно разрушать то что вам не нравится ? а низкопробных поделок вокруг действительно хватает -но раз их покупают значит есть люди которых дизайн устраивает.
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555
39 минут назад
А где ж патрульно постовая служба полиции
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Липчанин
42 минуты назад
Европейские ценности
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дилетант
34 минуты назад
подозреваете в происшедшем агентов иностранных спецслужб ?
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Гость
42 минуты назад
В семье не без урода. Мерзкие люди
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Савелий
44 минуты назад
На СВО их.
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Викторм
46 минут назад
Сразу надо было камеры ставить. Иначе этих животных не угомонить.
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Да уж
46 минут назад
Почему-то я не удивлена.
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