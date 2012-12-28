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сегодня, 13:24
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Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации
У женщины — тяжёлая сочетанная травма.
Пенсионерку доставили в дежурную больницу — Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол», ее собака погибла.
Как сообщили GOROD48 в больнице, сразу после поступления дежурная бригада хирургов и травматологов в экстренном порядке прооперировала женщину. У нее диагностирована тяжёлая сочетанная травма.
Сейчас пенсионерка находится в реанимации, её состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.
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