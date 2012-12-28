Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под утро в Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Погибшего два года назад участника СВО завтра похоронят в Становом
Общество
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
Липчанин чистил сантехнику и получил сильнейшие химические ожоги: врачи пытаются спасти мужчине пальцы
Здоровье
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
Беспилотники до Липецкой области не долетели
Происшествия
Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Общество
Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника
Происшествия
39-летний мужчина погиб утром в пожаре
Происшествия
Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Почти 66% дохода составляет ипотечный платеж для семьи в Липецкой области
Экономика
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Происшествия
В Липецкой области сухо, безветренно и до +5
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
Читать все
Происшествия
3606
сегодня, 13:24
41

Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации

У женщины — тяжёлая сочетанная травма.

В минувшую пятницу, 8 ноября в 20:50 у дома №29 по улице Гагарина в Липецке 29-летний водитель автомобиля «Киа Серато» сбил перебегавшую дорогу в неположенном месте 71-летнюю женщину с собачкой. Аварию записали камеры наблюдения: женщина отвлеклась на собаку и буквально забежала под несущуюся машину.

Пенсионерку доставили в дежурную больницу —  Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол», ее собака погибла.

Как сообщили GOROD48 в больнице, сразу после поступления дежурная бригада хирургов и травматологов в экстренном порядке прооперировала женщину.  У нее диагностирована тяжёлая сочетанная травма.

Сейчас пенсионерка находится в реанимации, её состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.
Авария
ДТП
1
16
3
0
1

Комментарии (41)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот что
сегодня, 18:56
В голове у пешеходов?
Ответить
777
сегодня, 18:47
Люди берегите себя и своих собачек. Переходите улицу по пешеходному переходу на зеленый свет!!!
Ответить
vlad
сегодня, 18:36
А пострадавшая думала о безопасности не только себя, собачки, но окружающих? Сколько водителей погибло, спасая жизнь таких пешеходоа!?
Ответить
Гость
сегодня, 18:29
Летать не надо, а бабушке по сторонам смотреть.
Ответить
не-а чё
сегодня, 18:01
На той неделе трёх девочек на зебре сбил 22 х летний,все ругали пешеходов. Водители последнее время не виноваты,виноваты фуры,собаки и столбы.
Ответить
Ольга
сегодня, 17:44
Пожалуйста, соблюдайте ПДД! А то страшно выходить на улицу. И выезжать.
Ответить
)))
сегодня, 17:21
Если хочешь что-то узнать о городе и его жителях, зайди на местный ресурс и почитай комментарии.
Ответить
Николай
сегодня, 16:06
Сбита в неположенном для пешехода месте, не понимаю какие могут быть разговоры. Все свободны.
Ответить
Комментатор
сегодня, 15:56
Абсолютно правильная новость и абсолютная правильная реакция «злых» комментаторов! Я воспринимаю данную новость как ЛикБез по ПДД. Может кто увидим и задумается, напомнит правила пдд родственникам и детям. Такая информация нужна, даже в таком виде, чтобы понимали последствия таких необдуманных действий все участники движения.
Ответить
Увы
сегодня, 15:09
Город 48 - это место на скамейке, где собираются досужие бабушки обсудить местные сплетни, лузгая семечки и плюя ядом. Такое уж впечатление у иногороднего человека.
Ответить
бабка на лавочке
сегодня, 15:59
А тут должны розовые пони собираться, и рассылать лучи добра? У вас в городе наверное так? Как говорил товарищ Сталин - завидовать будем!
Ответить
Москвич
сегодня, 16:34
А тут должны розовые пони собираться, и рассылать лучи добра? У вас в городе наверное так? Как говорил товарищ Сталин - завидовать будем! У нас люди работают, им некогда фигнёй заниматься.
Ответить
бабка на лавочке
сегодня, 16:53
У нас люди работают, им некогда фигнёй заниматься. И поэтому вы читаете и комментируете не только новости вашего города, но ещё и наши! Молодцы.
Ответить
Москвич
сегодня, 17:15
И поэтому вы читаете и комментируете не только новости вашего города, но ещё и наши! Молодцы. Я у вас, слава Богу, проездом и ненадолго.
Ответить
Коммунист
сегодня, 15:16
Вы тоже это заметили?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru