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В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
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Культура
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сегодня, 17:13

В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе

Фильм «99-й» расскажет о событиях 1999-го года в Новолакском районе республики, когда липецкие ОМОНовцы отражали атаку боевиков. В том бою погибли двое омоновцев — Эдуард Белан и Андрей Теперик.

В Дагестане завершаются съёмки художественного фильма «99-й» о подвиге липецких омоновцев. Как сообщает РГВК «Дагестан», они шли последние три месяца в Новолакском и Гунибском районах. Ежедневно в съёмочном процессе было задействовано до 200 человек.

Выход картины запланирован на осень 2025 года. Фильм расскажет зрителям о событиях 25-летней давности — 1999-го года, когда на территорию республики со стороны Чечни вторглись отряды боевиков. Один из отрядов окружил райотдел милиции и роту липецких омоновцев, располагавшихся в спортзале клуба села Новолакское.

Бой продолжался почти сутки, погибли двое липецких омоновцев — Эдуард Белан и Андрей Теперик. Позже омоновцам и милиционерам удалось уйти из села. Они обманули боевиков, уйдя на территорию Чечни, и уже оттуда вернулись в Дагестан. Эдуарду Белану и Андрею Теперику были посмертно присвоены звание Героев России.

«Милиционеры и бойцы Липецкого ОМОНа оказались в западне. Их вывел из окружения начальник местного РОВД — его роль исполнил известный российский актёр Вадим Цаллати. Его прототипом стал реальный персонаж, настоящий герой Муслим Даххаев», — рассказывает РГВК «Дагестан».

Телефонистку Галину в картине сыграла Ирина Пегова — недавно ей было присвоено звание Народной артистки России. Также роли в фильме исполнят Сергей Марин, Павел Чинарев и другие. Режиссер — Леонид Пляскин, известный по таким работам, как «Зоя», «Высота», «Чужой» и другим.

Съемки фильма, первоначально названного «Высота 715», планировались еще на начало 2021 года, но откладывались из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео - vk.com/rgvktv
фильм
ОМОН
Андрей Теперик
Эдуард Белан
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