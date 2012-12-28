В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе

Фильм «99-й» расскажет о событиях 1999-го года в Новолакском районе республики, когда липецкие ОМОНовцы отражали атаку боевиков. В том бою погибли двое омоновцев — Эдуард Белан и Андрей Теперик.