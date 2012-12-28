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С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
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сегодня, 10:00
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С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Воронежские шампиньоны не доехали до ярославских «Магнитов».
«Как следует из материалов дела, между ООО «Воронежский шампиньон» и липецким индивидуальным предпринимателем был заключен договор на перевозку трёх тонн шампиньонов в распределительный центр АО «Тандер» в Ярославской области. Однако груз стоимостью 587 тысяч рублей не был доставлен, местонахождение его неизвестно. В связи с непоставкой груза компанией «Воронежский шампиньон» также была оплачена неустойка в 97 тысяч рублей. Помимо этих убытков, перевозчик по условиям договора должен оплатить штраф в 129 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В адрес индивидуального предпринимателя была направлена претензия с требованием оплатить убытки и штраф. Она не была удовлетворена, после чего ООО «Воронежский шампиньон» обратилось в суд.
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