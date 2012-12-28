Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Происшествия
Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
Липчане отсудили почти 43 тысячи рублей за опоздание поезда
Общество
В Липецке появился тренажёрный зал, в котором разрешено… стрелять
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
30-летний липчанин повредил окно киоска и украл для девушки финики
Происшествия
«Я люблю Данков»: вандалы разорили новые арт-объекты
Происшествия
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку
Общество
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Сегодня в Липецке: горожан научат ловить сны, в какой бизнес выгоднее вложить капитал
Общество
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Экономика
69-летняя липчанка перевела «сотруднику ФСБ» полтора миллиона рублей
Происшествия
Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон
Общество
Читать все
Происшествия
1157
сегодня, 10:00
5

С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов

Воронежские шампиньоны не доехали до ярославских «Магнитов». 

ООО «Воронежский шампиньон» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании убытков при перевозке груза, а также штрафа — с перевозчика компания требует 813 тысяч рублей. Липчанин взялся доставить в ярославскую сеть магазинов «Магнит» партию грибов, но груз исчез.

«Как следует из материалов дела, между ООО «Воронежский шампиньон» и липецким индивидуальным предпринимателем был заключен договор на перевозку трёх тонн шампиньонов в распределительный центр АО «Тандер» в Ярославской области. Однако груз стоимостью 587 тысяч рублей не был доставлен, местонахождение его неизвестно. В связи с непоставкой груза компанией «Воронежский шампиньон» также была оплачена неустойка в 97 тысяч рублей. Помимо этих убытков, перевозчик по условиям договора должен оплатить штраф в 129 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В адрес индивидуального предпринимателя была направлена претензия с требованием оплатить убытки и штраф. Она не была удовлетворена, после чего ООО «Воронежский шампиньон» обратилось в суд.
арбитражный суд
0
0
4
4
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
42 минуты назад
Страховать надо грузы. Причем это должен делать сам перевозчик. Тогда и проблем не будет.
Ответить
Гость
сегодня, 11:08
Допустим, водитель груженый предметами мебели, ушел в столовую, а который с ним сопроводитель проспал. За это время перегрузили с одной машины на другую. Но почему-то расплачивался водитель, если он сказал правду жене. С грибами такое не могло быть?
Ответить
"Девятый"...
сегодня, 10:43
"Прожорливый перевозчик" попался...
Ответить
Они с луны?!
сегодня, 10:30
А грибы то где???? По ходу, высадит по дороге в тайге на доращивание!)
Ответить
ООО Липецкий мухомор
сегодня, 10:30
Видно шофер любил грибочки
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru