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сегодня, 15:44
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Почти 66% дохода составляет ипотечный платеж для семьи в Липецкой области

Липецкая область оказалась на 50 месте в рейтинге регионов России регионов по отношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в 2024 году. Рейтинг регионов России по уровню ипотечных платежей представили эксперты РИА Новости.

Так, в Липецкой области соотношение платежа к средней зарплате двух работающих составляет 65,7%. Размер ипотечного платежа в регионе составляет 69,9 тысячи рублей при среднем размере займа в 3,3 миллиона рублей.

При том, наши соседи по Черноземью оказались в рейтинге ниже. На 57 месте расположилась Воронежская области, где на оплату ипотеки ежемесячно уходит 67,3% от двух средних зарплат. Курская область заняла 64 место (68,7%), Белгородская — 70-е (72,5%), Тамбовская — 71-е (73,5%). 

Для расчета рейтинга аналитики использовали данные Центробанка РФ, Росстата и ДОМ.РФ. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат определялось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года. Для расчета ипотечного платежа использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Ставка, срок и размер кредитов соответствуют уровням октября 2024 года. 

По России соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 53,9% на октябрь 2024 года с размером ипотечного платежа 77,3 тысячи рублей и средним размером кредита 3,7 миллиона рублей. При этом в прошлом году на ипотечный платеж приходилось в среднем около 22% дохода. 

В топ-3 регионов по ипотечным платежам попали Чукотский (соотношение платежа к средней зарплате двух работающих — 28,8%), Ненецкий (30,7%) и Ямало-Ненецкий (32,1%) автономные округа. Замыкают рейтинг Республики Калмыкия (129,3%), Дагестан (116,1%) и Северная Осетия — Алания (99,8%).

ипотека
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Комментарии (8)

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Гость
сегодня, 19:55
За такой конский ценник , спасибо нет ! Даже без ипотеки
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ИВАН
сегодня, 18:55
Это хотя бы на работу взяли на мокорошки хватит
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....
сегодня, 18:20
Всмотритесь в свой семейный бюддет. Вытяните лм вы его с ипотекой.? И подумайте-брать или не брать....
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коля
сегодня, 17:40
Просто погуглите как в Китае .целые города пустые стоят.переизбыток жилья даже в китае.Хомутов много .голова одна.Сейчас покупать крартиру в ипотеку это .бред.
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Житель
сегодня, 17:26
Жить нужно по средствам
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Крот
сегодня, 16:21
Берите больше ипотек дамы и господа,либо обнулится рубль,либо заставят отрабатывать вплоть до внуков...
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й
сегодня, 16:00
А как же раньше тут говорили, что все сидят во вкладах и накоплениях?
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смотритель зоопарка
сегодня, 16:19
в них сидят те кто сидят 24/7 в кофейнях Кофема и Джусто )))))
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