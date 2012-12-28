Почти 66% дохода составляет ипотечный платеж для семьи в Липецкой области

Липецкая область оказалась на 50 месте в рейтинге регионов России регионов по отношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в 2024 году. Рейтинг регионов России по уровню ипотечных платежей представили эксперты РИА Новости.

Так, в Липецкой области соотношение платежа к средней зарплате двух работающих составляет 65,7%. Размер ипотечного платежа в регионе составляет 69,9 тысячи рублей при среднем размере займа в 3,3 миллиона рублей.При том, наши соседи по Черноземью оказались в рейтинге ниже. На 57 месте расположилась Воронежская области, где на оплату ипотеки ежемесячно уходит 67,3% от двух средних зарплат. Курская область заняла 64 место (68,7%), Белгородская — 70-е (72,5%), Тамбовская — 71-е (73,5%).Для расчета рейтинга аналитики использовали данные Центробанка РФ, Росстата и ДОМ.РФ. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат определялось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года. Для расчета ипотечного платежа использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Ставка, срок и размер кредитов соответствуют уровням октября 2024 года.По России соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 53,9% на октябрь 2024 года с размером ипотечного платежа 77,3 тысячи рублей и средним размером кредита 3,7 миллиона рублей. При этом в прошлом году на ипотечный платеж приходилось в среднем около 22% дохода.В топ-3 регионов по ипотечным платежам попали Чукотский (соотношение платежа к средней зарплате двух работающих — 28,8%), Ненецкий (30,7%) и Ямало-Ненецкий (32,1%) автономные округа. Замыкают рейтинг Республики Калмыкия (129,3%), Дагестан (116,1%) и Северная Осетия — Алания (99,8%).