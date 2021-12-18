Дома от COVID-19 лечатся 4 004 жителя Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 80 608 случаев новой коронавирусной инфекции, 73 652 человека выздоровели, в том числе 622 человека за последние сутки, 2 638 человек умерли, в том числе 14 человек за последние сутки, 4 318 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 314 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 004 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 332 случая инфицирования коронавирусом. Две трети из них в Липецке — 211, в Ельце — 33, в Елецком районе — 31, в Добринском районе — 13, в Липецком районе — 11, в Измалковском и Лебедянском районах — по 6, в Грязинском, Добровском и Усманском районах — по 4, в Тербунском районе — 3, в Становлянском районе — 2, в Долгоруковском, Задонском, Краснинском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.