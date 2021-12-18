Коронавирус

вчера, 16:06

Дома от COVID-19 лечатся 4 004 жителя Липецкой области

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#коронавирус
Дома от COVID-19 лечатся 4 004 жителя Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 80 608 случаев новой коронавирусной инфекции, 73 652 человека выздоровели, в том числе 622 человека за последние сутки, 2 638 человек умерли, в том числе 14 человек за последние сутки, 4 318 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 314 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 004 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 332 случая инфицирования коронавирусом. Две трети из них в Липецке — 211, в Ельце — 33, в Елецком районе — 31, в Добринском районе — 13, в Липецком районе — 11, в Измалковском и Лебедянском районах — по 6, в Грязинском, Добровском и Усманском районах — по 4, в Тербунском районе — 3, в Становлянском районе — 2, в Долгоруковском, Задонском, Краснинском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
5 1903
#коронавирус

Комментарии (5)

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не так это просто

сегодня, 11:01
Ну как эти 4000 которые лечатся дома получат QR-код? Ответ поражает своей простотой - НИ КАК!!!
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с.а.н.

вчера, 21:29
Не доходит??? - НЕТ лекарства в мире нигде от ковида
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Житель

вчера, 20:48
От введенных и создающих только унизительную процедуру куаркодов нет никакой пользы. ЛЮДИ умирают. Вы думаете их лечить?
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911

вчера, 18:59
В один день одна цифра по заболевшим, на следующий чуть больше и еще через день чуть меньше, чем 2 дня назад... И по новой-- чуть больше, чуть меньше чем 2 дня назад. Пишите сразу на 2 человека меньше заболевших каждый день. Что за игра цифр? Реальные цифры-это статистика загсов о громадной смертности по сравнению с 2019 и ранее годами.
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М.Х.П

вчера, 17:32
Когда же это прекратится, каждый день одно и тоже, смерти 12,13,14, 15 и наоборот, у вас там компьютер наверное завис, сколько денег уходит на лечение, а цифры остались теже и кто нибудь лечит или как бог даст? Страшно читать каждый день такие сводки, хуже войны.
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