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сегодня, 10:01
Минтранс и МВД планируют запретить стоянку на островках безопасности
МВД и Минтранс России планируют внести поправки в ПДД. Так, изменения могут коснуться функционирования "островков безопасности" - планируется запретить остановку автомобилей на этих участках дороги. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на проект постановления правительства.
«Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», – говорится в документе.
В министерствах обратили внимание, что для обеспечения видимости на «островках безопасности» приходится размещать бетонные блоки, которые ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно ночью или зимой.
По мнению авторов инициативы, внесение этих изменений в ПДД улучшит видимость транспорта и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.
«Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», – говорится в документе.
В министерствах обратили внимание, что для обеспечения видимости на «островках безопасности» приходится размещать бетонные блоки, которые ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно ночью или зимой.
По мнению авторов инициативы, внесение этих изменений в ПДД улучшит видимость транспорта и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.