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вчера, 14:32

Рязанский подросток погиб в ходе ритуала

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Отчима и мачеху подростка подозревают в ритуальном убийстве

Тело пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

На пятый день поисков его тело, засыпанное мусором и землей, нашли примерно в 20 километрах от поселка, где он жил. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда - они увлекались магией и ритуалами. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Подросток пропал 8 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению следователи стали проверять отчима, а затем и мачеху мальчика.
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