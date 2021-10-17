В России
вчера, 14:32
Рязанский подросток погиб в ходе ритуала
Отчима и мачеху подростка подозревают в ритуальном убийстве
Тело пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
На пятый день поисков его тело, засыпанное мусором и землей, нашли примерно в 20 километрах от поселка, где он жил. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда - они увлекались магией и ритуалами. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.
Подросток пропал 8 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению следователи стали проверять отчима, а затем и мачеху мальчика.
На пятый день поисков его тело, засыпанное мусором и землей, нашли примерно в 20 километрах от поселка, где он жил. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда - они увлекались магией и ритуалами. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.
Подросток пропал 8 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению следователи стали проверять отчима, а затем и мачеху мальчика.