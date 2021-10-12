НЛМК стал победителем всероссийской акции «Зеленый и здоровый офис»

Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем всероссийской акции «Зеленый и здоровый офис», которая объединяет экологически ориентированные компании, соблюдающие международные стандарты для сохранения природной среды и здоровья сотрудников.

Победу НЛМК в номинации «Лучшая система раздельного сбора отходов» второй год подряд приносит корпоративная программа «Зеленый офис». Сейчас она объединяет все административно-бытовые здания комбината. На предприятии установлено около 300 контейнеров для раздельного сбора отходов: бумаги, картона, стекла, пластика, также есть пункты сбора отработавшей офисной техники. Ежемесячно только в главном офисе комбината собирают свыше 500 кг макулатуры, а в целом на предприятии ежегодно утилизируют около 7 тыс. тонн древесных отходов, более 600 тонн пластмассы и более 140 тонн упаковочного картона.- На НЛМК в постоянном режиме внедряются современные стандарты снижения воздействия на окружающую среду не только в производстве, но и в офисных пространствах. Программа «Зеленый офис» дает возможность сотрудникам НЛМК применять экологичные решения на своем рабочем месте, реализовывать идеи по направлениям экономии энергоресурсов, раздельного сбора отходов для вторичной переработки и выбора экологичного вида транспорта, - отметил директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев.Программа «Зеленый офис» на НЛМК стартовала в 2017 году. Ее цель - сокращение негативного воздействия офисных зданий на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и создание комфортных условий для работы сотрудников. Комплексный подход в работе помогает сократить влияние административных зданий комбината на окружающую среду и экономить за счет перехода на энергосберегащие технологии и вторичную переработку мусора. Кроме того, разработан дистанционный курс эко обучения для сотрудников, а на корпоративном портале создано сообщество для обмена опытом по защите окружающей среды.