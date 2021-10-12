Глава Минстроя оценил сроки стабилизации цен на жилье

Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода, прогнозируют в Минстрое. К середине 2022-го баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию, заявил «Известиям» глава Минстроя России Ирек Файзуллин.



В некоторых субъектах РФ цены на недвижимость продолжают расти, сказал министр. Однако, по его словам, в большинстве регионов она стабилизировалась.

«Спрос остается, предложение только продолжает нарастать. Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]. В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, и там цены пока либо замерли, либо начали расти. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — отметил министр.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021-го. Как считают эксперты, скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли специальные кредитные условия и расширение программы материнского капитала. Льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля 2020 года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа установили на уровне 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.