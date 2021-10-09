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Подросток устроил стрельбу в центре Москвы
В Москве несовершеннолетний парень прямо в центре города устроил стрельбу, которая впоследствии переросла в драку. В результате случившегося пострадал один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 8 октября. Несовершеннолетний парень совершил выстрел из сигнального пистолета. При этом он случайно попал в прохожего мужчину.
Вслед за подростком, попытавшимся скрыться побежала компания молодых людей — очевидцев произошедшего. Когда они догнали стрелявшего, то завязалась потасовка. В итоге юноша ударил одного из молодых людей кастетом, попав ему в челюсть.
Получивший ранение мужчина и молодой человек госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.
Инцидент произошел вечером 8 октября. Несовершеннолетний парень совершил выстрел из сигнального пистолета. При этом он случайно попал в прохожего мужчину.
Вслед за подростком, попытавшимся скрыться побежала компания молодых людей — очевидцев произошедшего. Когда они догнали стрелявшего, то завязалась потасовка. В итоге юноша ударил одного из молодых людей кастетом, попав ему в челюсть.
Получивший ранение мужчина и молодой человек госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.