Происшествия

22 минуты назад

Из детского реабилитационного центра в Красном ушли брат и сестра

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#пропавшие без вести
Из детского реабилитационного центра в Красном ушли брат и сестра

14-летняя девочка и ее 11-летний брат могут двигаться в сторону Липецка.

Сегодня вечером из ОКУ «Краснинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Очаг» ушли 14-летняя Ярослава Игнатова и ее 11-летний брат Дима. Центр они покинули без верхней одежды и в сланцах.

- Дети могут двигается в сторону Липецка, однако местности они не знают, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Полицейские организовали комплекс поисковых мероприятий с привлечением сил волонтёров. Всех кто заметил детей или что-либо знает об их местонахождении просят связаться с полицией или волонтерами.

Напомним, сегодня ночью температура воздуха в Липецкой области составит от -4 до +1 градуса.


64
#пропавшие без вести

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