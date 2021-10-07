Из детского реабилитационного центра в Красном ушли брат и сестра

14-летняя девочка и ее 11-летний брат могут двигаться в сторону Липецка.

Сегодня вечером из ОКУ «Краснинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Очаг» ушли 14-летняя Ярослава Игнатова и ее 11-летний брат Дима. Центр они покинули без верхней одежды и в сланцах.



- Дети могут двигается в сторону Липецка, однако местности они не знают, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Полицейские организовали комплекс поисковых мероприятий с привлечением сил волонтёров. Всех кто заметил детей или что-либо знает об их местонахождении просят связаться с полицией или волонтерами.



Напомним, сегодня ночью температура воздуха в Липецкой области составит от -4 до +1 градуса.





