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Сотрудницы Группы НЛМК – победительницы премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности»

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#конкурс #премия
Сотрудницы Группы НЛМК – победительницы премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности»

Шесть сотрудниц Группы НЛМК вошли в число победителей и призеров премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности» международной организации Women in Mining. Жюри наградило женщин-профессионалов, достигших высоких результатов. 

В номинации «Вдохновляющий лидер» победила директор по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Анна Коротченкова;

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Ведущий геолог Стойленского ГОКа Татьяна Котарева стала лучшей в номинации «Наставник года»;

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Главный гидрогеолог Стойленского ГОКа Екатерина Погорельцева победила в номинации «Прорыв года»;

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Специалист отдела обучения и развития персонала Алтай-Кок» Ирина Канаева и ведущий инженер-конструктор ремонтного управления НЛМК Мария Трухачева стали призерами в номинации «Социальный проект года»;

Инженер-химик НЛМК Маргарита Герасимова отмечена в номинации «Инноватор года». 

«Мне очень приятно поздравить наших коллег с заслуженным признанием! Сотрудницы Группы НЛМК являются настоящими лидерами и профессионалами своего дела - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов.

Премия учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке промышленных компаний. В число претенденток на премию вошли 237 профессионалов из 24 компаний и 96 городов России.

Фото организации Women in Mining

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#конкурс #премия

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