Сотрудницы Группы НЛМК – победительницы премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности»

Шесть сотрудниц Группы НЛМК вошли в число победителей и призеров премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности» международной организации Women in Mining. Жюри наградило женщин-профессионалов, достигших высоких результатов.

В номинации «Вдохновляющий лидер» победила директор по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Анна Коротченкова;Ведущий геолог Стойленского ГОКа Татьяна Котарева стала лучшей в номинации «Наставник года»;Главный гидрогеолог Стойленского ГОКа Екатерина Погорельцева победила в номинации «Прорыв года»;Специалист отдела обучения и развития персонала Алтай-Кок» Ирина Канаева и ведущий инженер-конструктор ремонтного управления НЛМК Мария Трухачева стали призерами в номинации «Социальный проект года»;Инженер-химик НЛМК Маргарита Герасимова отмечена в номинации «Инноватор года».«Мне очень приятно поздравить наших коллег с заслуженным признанием! Сотрудницы Группы НЛМК являются настоящими лидерами и профессионалами своего дела - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов.Премия учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке промышленных компаний. В число претенденток на премию вошли 237 профессионалов из 24 компаний и 96 городов России.