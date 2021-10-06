14 минут назад
В Липецкой области сухо и до +12
В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.
День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.