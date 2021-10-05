Жители Липецкой области за полгода совершили по банковским картам операций на 302 миллиарда рублей

Средний чек в организациях торговли и услуг по итогам полугодия составил 720 рублей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, в первом полугодии 2021 года жители Липецкой области совершили более 185 миллионов операций по банковским картам на 302 миллиарда рублей. Количество карт, с помощью которых липчане расплатились хотя бы однажды, увеличилось почти до полутора тысяч штук.



В Липецкой области жители региона и его гости только в организациях торговли и услуг совершили более 81 миллионов операций на 58,5 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Средний чек по итогам полугодия составил 720 рублей.



В регионе более 27 тысяч банкоматов, платежных и электронных терминалов и сервисов, позволяющих осуществить безналичный платеж.