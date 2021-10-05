Общество

сегодня, 09:22

Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин

9 923
#администрация Липецка #Евгений Лепекин #кадры
3
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин

 Соответствующее распоряжение подписано и.о. главы Липецка Вадимом Негробовым. 

«К исполнению обязанностей Евгений Лепекин приступил сегодня, 5 октября. Он будет руководить департаментом ЖКХ, а также курировать работу его подведомственных учреждений – управления капитального ремонта и муниципальных предприятий «Липецкая станция аэрации», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», «Ритуальные услуги», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Евгений Лепекин родился в 1977 году в городе Богодухов Харьковской области, затем его семья переехала в Липецк. Евгений Сергеевич – выпускник лицея №44, окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Его трудовая биография начиналась на заводе «Стинол» с должности специалиста по экспертной деятельности. С 2002 по 2014 он прошел путь от специалиста до заместителя директора по продажам ОАО «ЛИМАК». В 2016 возглавил муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». С сентября 2017-го по май 2019-го занимал пост председателя городского департамента ЖКХ. После снова руководил муниципальным предприятием «Ритуальные услуги».

Должность председателя департамента ЖКХ оставалось вакантным с 30 сентября, после того, как предыдущий руководитель департамента Вадим Негробов был назначен на пост первого заместителя главы администрации Липецка.

Руководителем муниципального предприятия «Ритуальные услуги» назначена Юлия Кабанцова.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
9 923
#администрация Липецка #Евгений Лепекин #кадры
3

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина

6 минут назад
Уважаемый руководитель! Жители дома 108 по ул.Космонавтов, рассчитывают на содействие в получении тепла. Заранее благодарим.
ответить

Иван

10 минут назад
Прикольно. Теперь похоронит жкх. Благо опыт в этом деле большой
ответить

Гость

20 минут назад
Там, что с ума сошли? Второй раз на одни грабли.......
ответить

Местный

33 минуты назад
Да уж, другови ожидать и не пришлось, ничего не меняется в г.Лип
ответить

À la guerre comme à la guerre.

34 минуты назад
О Майн Гот, ЖКХ=Ритуальные услуги. Они там все умом тронулись на Советской?
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

46 минут назад
ГРОБОВЩИК - ЖКХ - ГРОБОВЩИК - ЖКХ ! КОМАНДА Е.Ю.УВАРКИНОЙ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ответить

ТВ

46 минут назад
Тасуют, как карты в колоде.
ответить

Контрас

56 минут назад
Это правильно, что назначают молодых, мужчина в молодости должен испытать бедность, любовь, и войну. ЖКХ у нас небогатое, свою любовь авансом ему сейчас продемонстрируют граждане прямо здесь и сейчас, а война начнётся с порывом сетей в зимний период.
ответить

Приличный

сегодня, 09:29
как,опять
ответить

Еще в рубрике

В Липецке поменяли наценки на лекарства
#лекарства #цена
В Липецке поменяли наценки на лекарства

11 минут назад

Общество
В Липецке испарилась остановка
#остановка #павильон
2
В Липецке испарилась остановка

41 минуту назад

Общество
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей
#зарплата #рейтинг
50
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей

сегодня, 08:09

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана
#Садовский #скульптор #Энгельс
3
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана

вчера, 21:10

Общество
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе
#вечЁрка #коронавирус
14
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

вчера, 20:21

Общество