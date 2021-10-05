Общество
сегодня, 09:22
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин
Соответствующее распоряжение подписано и.о. главы Липецка Вадимом Негробовым.
«К исполнению обязанностей Евгений Лепекин приступил сегодня, 5 октября. Он будет руководить департаментом ЖКХ, а также курировать работу его подведомственных учреждений – управления капитального ремонта и муниципальных предприятий «Липецкая станция аэрации», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», «Ритуальные услуги», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Евгений Лепекин родился в 1977 году в городе Богодухов Харьковской области, затем его семья переехала в Липецк. Евгений Сергеевич – выпускник лицея №44, окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Его трудовая биография начиналась на заводе «Стинол» с должности специалиста по экспертной деятельности. С 2002 по 2014 он прошел путь от специалиста до заместителя директора по продажам ОАО «ЛИМАК». В 2016 возглавил муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». С сентября 2017-го по май 2019-го занимал пост председателя городского департамента ЖКХ. После снова руководил муниципальным предприятием «Ритуальные услуги».
Должность председателя департамента ЖКХ оставалось вакантным с 30 сентября, после того, как предыдущий руководитель департамента Вадим Негробов был назначен на пост первого заместителя главы администрации Липецка.
Руководителем муниципального предприятия «Ритуальные услуги» назначена Юлия Кабанцова.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Евгений Лепекин родился в 1977 году в городе Богодухов Харьковской области, затем его семья переехала в Липецк. Евгений Сергеевич – выпускник лицея №44, окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Его трудовая биография начиналась на заводе «Стинол» с должности специалиста по экспертной деятельности. С 2002 по 2014 он прошел путь от специалиста до заместителя директора по продажам ОАО «ЛИМАК». В 2016 возглавил муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». С сентября 2017-го по май 2019-го занимал пост председателя городского департамента ЖКХ. После снова руководил муниципальным предприятием «Ритуальные услуги».
Должность председателя департамента ЖКХ оставалось вакантным с 30 сентября, после того, как предыдущий руководитель департамента Вадим Негробов был назначен на пост первого заместителя главы администрации Липецка.
Руководителем муниципального предприятия «Ритуальные услуги» назначена Юлия Кабанцова.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Ирина
Иван
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À la guerre comme à la guerre.
Инстраграммчик почИтывать надо !
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