Происшествия

30 минут назад

От действий вандалов на улице Неделина пострадал подрядчик

4 513
#хулиганство #вандализм
1
От действий вандалов на улице Неделина пострадал подрядчик

Он готовит заявление в полицию.

В мэрии Липецка прокомментировали неприятный инцидент на улице Неделина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, работы по благоустройству сквера на улице Неделина еще не завершены, оборудование, установленное там, не принято заказчиком – городским управлением строительства.

- На данный момент специалисты подрядной организации, преображающей сквер, проводят обследование территории на выявление повреждений оборудования, после чего оценят ущерб и подготовят заявление в полицию, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, им предстоит провести ремонт поврежденного оборудования.
4 513
#хулиганство #вандализм
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

хаха

3 минуты назад
О чем думали, когда положили КАРТОНКУ !!! на стол из ДСП ? За зиму все это сгниет
ответить

Липчанин

18 минут назад
Был за границей, все время поражался отношением людей к чистоте, оказывается эта любовь прививалась огромными штрафами. Это надо и у нас сделать, сломал стол, к примеру, так наложить такой штраф, что можно несколько десятков было купить. И может тогда начнут думать, ведь есть хорошая пословица. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят
ответить

А примут это не скоро.

19 минут назад
Так и придётся чинить за свой счёт до бесконечности. Проспект всё задаётся не смотря на 2 года выполнения контракта. Парк нижний так и не принят. И ещё есть кучу объектов по городу где не видно сдачи. Так что старте камеры и наблюдайте кто там хозяйничеет.
ответить

бабка на лавочке

24 минуты назад
У нас, если будет где-то лавочка, то днём на ней будут бабки, а по ночам быдланы
ответить

Еще в рубрике

Липчанка убежала в лес, встретив стаю бродячих собак и заблудилась
#пропавшие без вести
1
Липчанка убежала в лес, встретив стаю бродячих собак и заблудилась

14 минут назад

Происшествия
Ссора из-за ревности закончилась кровопролитием
#поножовщина
4
Ссора из-за ревности закончилась кровопролитием

39 минут назад

Происшествия
Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы
#хулиганство #вандализм
39
Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы

сегодня, 11:07

Происшествия
Три человека погибли на дорогах области
#авария #ДТП
6
Три человека погибли на дорогах области

сегодня, 10:05

Происшествия
Пропавшая школьница найдена
#пропавшие без вести
14
Пропавшая школьница найдена

сегодня, 08:56

Происшествия
Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке
#кража #телефон
29
Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке

вчера, 16:47

Происшествия