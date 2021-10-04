Происшествия
30 минут назад
От действий вандалов на улице Неделина пострадал подрядчик
4 513
Он готовит заявление в полицию.
В мэрии Липецка прокомментировали неприятный инцидент на улице Неделина.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, работы по благоустройству сквера на улице Неделина еще не завершены, оборудование, установленное там, не принято заказчиком – городским управлением строительства.
- На данный момент специалисты подрядной организации, преображающей сквер, проводят обследование территории на выявление повреждений оборудования, после чего оценят ущерб и подготовят заявление в полицию, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, им предстоит провести ремонт поврежденного оборудования.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, работы по благоустройству сквера на улице Неделина еще не завершены, оборудование, установленное там, не принято заказчиком – городским управлением строительства.
- На данный момент специалисты подрядной организации, преображающей сквер, проводят обследование территории на выявление повреждений оборудования, после чего оценят ущерб и подготовят заявление в полицию, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, им предстоит провести ремонт поврежденного оборудования.
4 513
хаха
Липчанин
А примут это не скоро.
бабка на лавочке