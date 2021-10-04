Происшествия

21 минуту назад

Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы

4 465
#хулиганство #вандализм
1
Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы

Разбиты буквы и шахматный стол.

На обновленном бульваре по улице Неделина ещё идут работы по благоустройству — сегодня там продолжают делать деревянную беседку.

A0FD6A1B-AFF2-4288-AFD3-0DBBB00D953E.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

А то, что сделали раньше, уже успели поломать хулиганы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящее время заявлений по факту происшествия на улице Неделина в полицию не поступало, но по факту появления фотографий в СМИ и соцсетях отдел полиции №3 проведёт проверку.

1B4EE63D-A8A0-43D4-940C-C4BDAB9D14C0.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

09C3468A-36A8-47DE-9CF7-06EC33E2ACB9.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

081D56EF-2031-4F3D-AE8A-A7B4B14C3603.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

F95901F1-29FF-496B-AE8E-1C6987E0A0D9.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

D106977F-DFE2-460B-8107-5AF76F760503.jpeg+2021-10-04-10.47.01(1).jpg

FAFB5411-F904-4B67-A09A-73EC642D3FA0.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

5306A7B6-908F-497C-B63C-6F31D21E1E08.jpeg+2021-10-04-10.47.01.jpg

Вандалы проломили и испачкали буквы напротив Липецкой областной юношеской библиотеки и сломали шахматную доску.
4 465
#хулиганство #вандализм
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

3 минуты назад
Животные, что сказать...
ответить

Татьяна Сергеевна

4 минуты назад
Там бухлом по ночам торгуют. Вот они напьются, не знают, что делать, и идут все ломать
ответить

Проходила мимо

6 минут назад
У нас же город металлургов! Надо всё из стали варить и красить. Так хоть что-то в живых останется.
ответить

Анна

7 минут назад
Руки поотрубать, сволочам.
ответить

Еще в рубрике

Три человека погибли на дорогах области
#авария #ДТП
2
Три человека погибли на дорогах области

сегодня, 10:05

Происшествия
Пропавшая школьница найдена
#пропавшие без вести
9
Пропавшая школьница найдена

сегодня, 08:56

Происшествия
Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке
#кража #телефон
29
Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке

вчера, 16:47

Происшествия
«Гранта» запарковала «Опель» в забор
#авария #ДТП
17
«Гранта» запарковала «Опель» в забор

вчера, 14:28

Происшествия
В Липецке пропала школьница
#пропавшие без вести
В Липецке пропала школьница

вчера, 13:30

Происшествия
Ельчанка 19 раз ударила мужа ножом
#поножовщина #приговор
21
Ельчанка 19 раз ударила мужа ножом

вчера, 12:13

Происшествия