Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы

Разбиты буквы и шахматный стол.

На обновленном бульваре по улице Неделина ещё идут работы по благоустройству — сегодня там продолжают делать деревянную беседку.















А то, что сделали раньше, уже успели поломать хулиганы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящее время заявлений по факту происшествия на улице Неделина в полицию не поступало, но по факту появления фотографий в СМИ и соцсетях отдел полиции №3 проведёт проверку.































































Вандалы проломили и испачкали буквы напротив Липецкой областной юношеской библиотеки и сломали шахматную доску.