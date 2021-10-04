Происшествия
21 минуту назад
Сквер на улице Неделина в Липецке разгромили вандалы
4 465
Разбиты буквы и шахматный стол.
На обновленном бульваре по улице Неделина ещё идут работы по благоустройству — сегодня там продолжают делать деревянную беседку.
А то, что сделали раньше, уже успели поломать хулиганы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящее время заявлений по факту происшествия на улице Неделина в полицию не поступало, но по факту появления фотографий в СМИ и соцсетях отдел полиции №3 проведёт проверку.
4 465
Викторм
Татьяна Сергеевна
Проходила мимо
Анна