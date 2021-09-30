Происшествия

сегодня, 12:38

В Липецке снова разбили остановку

6 1045
#хулиганство #вандализм
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В Липецке снова разбили остановку

Полиция проводит проверку, мэрия подсчитывает ущерб.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди громят остановку на улице Вермишева. Ролик был снят 29 сентября в 22.35.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, информация из соцсетей подтвердилась, вандалы, действительно, разбили очередную остановку. Специалисты МБУ «Управление благоустройства города Липецка» уже выехали на место, чтобы зафиксировать факт, оценить ущерб и подготовить документы для заявления в полицию. Добавим, что с начала года в Липецке вандалы побили уже более 10 остановок, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Совсем недавно — 24 сентября остекления лишился павильон на улице Механизаторов, 17Б. И вот новый случай.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от собственника ещё не поступило, но по факту появления видеороликов в соцсетях отдел полиции №2 начал проверку.
6 1045
#хулиганство #вандализм
4

Комментарии (6)

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Эксперт

20 минут назад
Делайте, лучше из пуле непробиваемого стекла, они быстрее покалечатся сами чем такое стекло разобьют.
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Эксперт

21 минуту назад
Похоже одни и те же негодяи, не пора бы ли полиции их отловить как особо опасных преступников и наказать!
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Липчанин

29 минут назад
На общественные работы и штраф
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Для Этих

56 минут назад
Вот ещё удовольствие им доставлять ,на кол сажать, пусть улицы метут ...
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Этих

сегодня, 13:00
Долбоежиков надо поймать и стрясти с них стоимость остановочного павильона,реально,задолбали уже . Своими руками создать ничего не могут- зато ломать,вредить - мастера..На кол отморозков
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Делайте

сегодня, 12:59
павильоны из сплошного металла и вопрос будет снят навсегда !
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