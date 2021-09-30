В Липецке снова разбили остановку

Полиция проводит проверку, мэрия подсчитывает ущерб.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди громят остановку на улице Вермишева. Ролик был снят 29 сентября в 22.35.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, информация из соцсетей подтвердилась, вандалы, действительно, разбили очередную остановку. Специалисты МБУ «Управление благоустройства города Липецка» уже выехали на место, чтобы зафиксировать факт, оценить ущерб и подготовить документы для заявления в полицию. Добавим, что с начала года в Липецке вандалы побили уже более 10 остановок, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Совсем недавно — 24 сентября остекления лишился павильон на улице Механизаторов, 17Б. И вот новый случай.







Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от собственника ещё не поступило, но по факту появления видеороликов в соцсетях отдел полиции №2 начал проверку.