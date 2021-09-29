сегодня, 15:39
В Липецкой области сухо и до +13
В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе продолжит определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 сентября - 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 1 и 2 октября – 8-9 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.
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25.09.2021 17:00Погода в Липецке
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