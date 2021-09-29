В Липецкой области сухо и до +13

В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе продолжит определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 сентября - 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 1 и 2 октября – 8-9 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.



