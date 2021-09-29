Погода в Липецке

сегодня, 15:39

В Липецкой области сухо и до +13

1 308
В Липецкой области сухо и до +13

В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе продолжит определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 сентября - 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 1 и 2 октября – 8-9 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза. 

1 308

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

56 минут назад
Золотая Осень плюсы такой погоды сухо и минимум грязюки.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ночные заморозки до -2
#заморозки
18
В Липецкой области ночные заморозки до -2

вчера, 17:00

Погода в Липецке
С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди
#дожди
1
С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди

27.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо и до +14
#дожди
В Липецкой области дождливо и до +14

26.09.2021 16:19

Погода в Липецке
В Липецке ожидается усиление ветра
#ветер
6
В Липецке ожидается усиление ветра

26.09.2021 13:52

Погода в Липецке
В Липецкой области временами дожди и до +15
#дождь #туман #ветер
6
В Липецкой области временами дожди и до +15

25.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области туманно, дождливо и до +14
#дожди
2
В Липецкой области туманно, дождливо и до +14

24.09.2021 17:07

Погода в Липецке