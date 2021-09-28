Общество
41 минуту назад
В мэрии не смогли вспомнить, на что потратят 100 миллионов рублей
Глава Липецка Евгения Уваркина попеняла коллегам на качество предоставляемых депутатам материалов.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета при рассмотрении очередного пакета поправок в муниципальный бюджет случился казус. Ни докладчик, заместитель председателя департамента финансов мэрии Екатерина Короленок, ни заместитель председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алевтина Фирсова не смогли ответить на вопрос депутата Екатерины Пинаевой, на ремонт каких дорог будут дополнительно потрачены 104 млн рублей этой осенью? И сумеет ли подрядчик их вовремя освоить?
- Для депутатов нужна полная информация. Сегодня же представьте ее депутатам, - велела своим сконфуженным подчиненным глава Липецка Евгения Уваркина.
100 миллионов рублей из этой суммы - премия, полученная мэрией Липецка от федерального центра и областной администрации на ремонт объектов улично-дорожной сети за успехи этого года в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И хотя срок исполнения контракта - начало декабря, Евгения Уваркина сообщила депутатам, что подрядчику дано задание закончить работы в октябре. Под осенний ремонт попали как улицы частного сектора (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
Еще четыре миллиона рублей мэрия выделила на аварийный ямочный ремонт дорог.
Всего по доходам и расходам размеры городской казны увеличены за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 143 млн рублей. Из этой суммы почти 40 млн рублей будут направлены на доведение средней зарплаты работников общеобразовательных организаций, еще 37,1 миллиона - на новогоднее оформление площади у СК «Звездный» и площади Петра Великого.
Депутатов известили о сокращении расходов на 26,2 млн рублей, предназначавшихся на разработку проектно-сметной документации ремонта Октябрьского моста, мостов через реку Липовку по улицам Советская и Октябрьская. Средства на эти цели чиновники пообещали восстановить в бюджете 2022 года.
В результате внесенных изменений утвержденный бюджета города на этот год по доходам составил 14,7 млрд рублей, по расходам - 15,3 миллиарда.
- Для депутатов нужна полная информация. Сегодня же представьте ее депутатам, - велела своим сконфуженным подчиненным глава Липецка Евгения Уваркина.
100 миллионов рублей из этой суммы - премия, полученная мэрией Липецка от федерального центра и областной администрации на ремонт объектов улично-дорожной сети за успехи этого года в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И хотя срок исполнения контракта - начало декабря, Евгения Уваркина сообщила депутатам, что подрядчику дано задание закончить работы в октябре. Под осенний ремонт попали как улицы частного сектора (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
Еще четыре миллиона рублей мэрия выделила на аварийный ямочный ремонт дорог.
Всего по доходам и расходам размеры городской казны увеличены за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 143 млн рублей. Из этой суммы почти 40 млн рублей будут направлены на доведение средней зарплаты работников общеобразовательных организаций, еще 37,1 миллиона - на новогоднее оформление площади у СК «Звездный» и площади Петра Великого.
Депутатов известили о сокращении расходов на 26,2 млн рублей, предназначавшихся на разработку проектно-сметной документации ремонта Октябрьского моста, мостов через реку Липовку по улицам Советская и Октябрьская. Средства на эти цели чиновники пообещали восстановить в бюджете 2022 года.
В результате внесенных изменений утвержденный бюджета города на этот год по доходам составил 14,7 млрд рублей, по расходам - 15,3 миллиарда.
Мимоходом
Понять и простить
Чиновник
Коллеги ,всё в порядке !
Житель
операция Ы
Всё не упомнишь
Пр