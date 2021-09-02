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Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря

17 826
#дороги #благоустройство
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Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря

Полученные муниципалитетом от федерального центра и областной администрации дополнительные 100 млн рублей будут освоены ООО «Инфинити Групп».

Вчера прошли торги на освоение ста миллионов рублей, дополнительно полученных мэрией Липецка от федерального центра и областной администрации на ремонт объектов улично-дорожной сети за успехи этого года в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На аукцион вышла всего одна организация - ООО «Инфинити Групп». Сейчас идет проверка документации этой скандально известной компании организаторами торгов (в этом году областное управление дорог и транспорта пыталось внести ее в реестр недобросовестных подрядчиков, но безуспешно).

Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, срок исполнения контракта - начало декабря. Однако заказчик будет настаивать на том, чтобы все дорожные работы были сделаны к концу октября.

Под ремонт попадут как улицы частного сектора (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
17 826
#дороги #благоустройство
1

Комментарии (17)

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штабс-капитан Овечкин

4 минуты назад
Как в популярной песенке времён проигравшего социализма: "...я так хочу, чтобы лето не кончалось".
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Просто мимо проходил

25 минут назад
Коммунист, ты, видимо, с Луны свалился? "Освоено ... миллионов рублей капитальных вложений" - одно из самых повторяющихся выражений в советской прессе и на ТВ. И как эти миллионы осваивались знаем, и слово "приписки" - это из советского лексикона, и "зеленая полоса"! Твой бред не интересен!
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Елена

33 минуты назад
Эта компания с прежней работой не справилась а вы ей ещё 100 млн. Это так задумано, других подрядчиков на 100 млн. Не нашлось.Как то странно.
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Почему?

34 минуты назад
А почему в конкурсе приняла участие только одна компания? Не потому ли, что другие компании просто не хотят связываться с заказчиком, который чудит на каждом шагу и постоянно выдвигает какие-то нелепые требования, противоречащие условиям договора, как истеричная и скандальная баба на базаре?
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Поклонник Гулевского

43 минуты назад
Ужас, да что Вы пристали с этим мостом? Я обещал? Не было такого!
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Коммунист

45 минут назад
Буржуи осваивать могут, а строить не могут. Всё что нужно знать о капитализме...
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Lx

48 минут назад
Ха - ха, укладка наноасфалта
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---

49 минут назад
Дорожные работы до декабря? Во, вот это по-нашему! Стабильность!
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Ужас

53 минуты назад
А что же они замолчали про Петровский мост( в сторону новолипецка) , обещали то в июле, то до 31 августа, теперь вообще забыли про него? Стыдоба!
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деградируем дальше по всем параметрам

56 минут назад
а почему до декабря? снег обычно у нас в январе (если повезет) и асфальтировать по мнению чиновников лучше на снегу!
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