сегодня, 09:22
Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря
Полученные муниципалитетом от федерального центра и областной администрации дополнительные 100 млн рублей будут освоены ООО «Инфинити Групп».
Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, срок исполнения контракта - начало декабря. Однако заказчик будет настаивать на том, чтобы все дорожные работы были сделаны к концу октября.
Под ремонт попадут как улицы частного сектора (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградская, Фанерная, Невского, часть Грязинского шоссе - между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
штабс-капитан Овечкин
Просто мимо проходил
Елена
Почему?
Поклонник Гулевского
Коммунист
Lx
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Ужас
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