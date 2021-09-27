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В Ельце горел магазин «Магнит»

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#МЧС #пожар
В Ельце горел магазин «Магнит»

Восемь пожаров произошло в Липецкой области за минувшие выходные.

Ночью 25 сентября в Грязях по улице Горького загорелся автомобиль «Ниссан».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль подожгли. Огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие машины и салон.

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В Липецке 25 сентября пожар возник в кирпичном доме на улице Олега Кошевого. Причиной возгорания стало короткого замыкания. 

А в Ельце из-за аварийного режима работы электросети пожар возник в магазине «Магнит» на улице Радиотехнической. В результате пожара повреждены кондиционер, компрессор кондиционера, кровля здания на площади десять квадратных метров.

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В Грязях вечером 26 сентября из-за неосторожного обращения с огнем сгорели три пластиковых мусорных контейнера.

Всего на территории региона 25 и 26 сентября зарегистрировано восемь пожаров.
1 530
#МЧС #пожар

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