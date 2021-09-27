В России

57 минут назад

США в пять раз увеличат количество консульских сотрудников при посольстве в Москве

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США в пять раз увеличат количество консульских сотрудников при посольстве в Москве. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Увеличится численность консульских работников. На данный момент в консульском отделе посольства США в России, — во всей России, — от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня», — отметил глава AmCham.

По его словам, невыдача виз стала «главной помехой» в работе американских компаний в РФ. При этом, подчеркнул Родзянко, посольство России в Америке легче дает визы американцам, путешествующим в Россию.

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