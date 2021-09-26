В России

14 минут назад

Мужчина устроил стрельбу в сочинском ТЦ

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Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи, сообщает "Интерфакс".

Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия. «Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Мужчина стрелял из пистолета. Полиция сразу же организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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