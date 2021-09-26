В России
14 минут назад
Мужчина устроил стрельбу в сочинском ТЦ
Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи, сообщает "Интерфакс".
Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия. «Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Мужчина стрелял из пистолета. Полиция сразу же организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия. «Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Мужчина стрелял из пистолета. Полиция сразу же организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.