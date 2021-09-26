На десяти улицах Липецка отключат холодную воду



27 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1г, 2б, 3, 5, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 24, 26 по проезду Потапова, а также в частном секторе улицы Союзной – для ремонтных работ по заявке частного лица по улице Союзной.



С 10:00 до 20:00 для проведения ремонтных работ по заявке УК «Спутник» не будет холодной воды в доме № 7 по улице Неделина.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 13, 19, 19а по проспекту 60 лет СССР, №№ 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49 по улице Меркулова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на проспекте 60 лет СССР.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Белана ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в домах № 13 по улице Белана, №№ 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 11, 13 по улице Хорошавина.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2 по улице Циолковского, №№ 159, 159/2, 161, 161/1, 161/2, 161/3 по улице Гагарина для устранения утечки на водоводе на участке улицы Циолковского.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 14:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах с № 1 по № 15 по улице Физкультурной и с № 1 по № 16 по улице Моршанской.



С 09:00 до 14:00 обесточат частный сектор улицы Передельческой.



ЛГЭК ограничит подачу электроэнергии для проведения ремонтных работ на изношенных электрических сетях.



С 09:00 до 19:00 без света останется жилой дом № 5/3 по улице Филипченко для ремонтных работ по заявке УК «Советская».

