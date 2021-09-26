Погода в Липецке

21 минуту назад

В Липецкой области дождливо и до +14

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#дожди
В Липецкой области дождливо и до +14

 В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу циклона – атмосферное давление начнет расти, дожди ослабеют. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов. 

День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.  
127
#дожди

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