21 минуту назад
В Липецкой области дождливо и до +14
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу циклона – атмосферное давление начнет расти, дожди ослабеют. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.