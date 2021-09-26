В Липецкой области дождливо и до +14

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу циклона – атмосферное давление начнет расти, дожди ослабеют. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.

