За купальный сезон в Липецкой области спасли 86 человек

Более 700 человек получили первую медицинскую помощь.

Поисково-спасательная служба на водных объектах Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области отметила 65-летие. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, более 100 сотрудников обеспечивают безопасность жителей региона на воде: осуществляют поиск и спасение людей на водоёмах, оказывают первую помощь пострадавшим, проводят очистку дна рек и осуществляют патрулирование акватории в районах официальных пляжей.



В этом году перед началом купального сезона водолазы УГПСС провели обследование и очистку более 120 пляжей и мест отдыха у воды в целях обеспечения безопасного отдыха жителей региона.



В купальный период медицинскими работниками УГПСС первая помощь оказывалась более 700 раз. На пляжах, где дежурили спасатели УГПСС, не произошло ни одного случая гибели людей на воде, и было спасено 86 человек. За год проведено более 16 000 профилактических мероприятий.