Происшествия

12 минут назад

«БМВ» протащил «Газель» метр после лобового столкновения

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#ДТП #БМВ
«БМВ» протащил «Газель» метр после лобового столкновения

Врачи оказывают помощь пассажиру иномарки.

Вечером 24 сентября у дома № 8а по улице Стаханова в Липецке автомобиль «БМВ» врезался во встречную «Газель».

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Как сообщают очевидцы аварии, иномарка протащила минигрузовик где-то на метр. К месту ДТП прибыла бригада скорой помощи – медики осматривают пострадавшего пассажира «БМВ». Предварительно, у мужчина получил перелом носа.

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#ДТП #БМВ

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