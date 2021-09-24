Происшествия
12 минут назад
«БМВ» протащил «Газель» метр после лобового столкновения
Врачи оказывают помощь пассажиру иномарки.
Вечером 24 сентября у дома № 8а по улице Стаханова в Липецке автомобиль «БМВ» врезался во встречную «Газель».
Как сообщают очевидцы аварии, иномарка протащила минигрузовик где-то на метр. К месту ДТП прибыла бригада скорой помощи – медики осматривают пострадавшего пассажира «БМВ». Предварительно, у мужчина получил перелом носа.
Как сообщают очевидцы аварии, иномарка протащила минигрузовик где-то на метр. К месту ДТП прибыла бригада скорой помощи – медики осматривают пострадавшего пассажира «БМВ». Предварительно, у мужчина получил перелом носа.