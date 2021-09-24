Следствие ведет проверку по факту гибели главы СК РФ по Пермскому краю

Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.





"По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сообщила она.



Ранее стало известно, что глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме, - передает



По информации источника в правоохранительных органах, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой. "По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми", - сказал он.



Обстоятельства и причины случившегося выясняются.



Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.







Центральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко."По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сообщила она.Ранее стало известно, что глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме, - передает ТАСС По информации источника в правоохранительных органах, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой. "По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми", - сказал он.Обстоятельства и причины случившегося выясняются.Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.