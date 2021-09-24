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Следствие ведет проверку по факту гибели главы СК РФ по Пермскому краю

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#СК #следствие

Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.

Центральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сообщила она.

Ранее стало известно, что глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме, - передает ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой. "По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми", - сказал он.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.



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#СК #следствие

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