сегодня, 11:15
Следствие ведет проверку по факту гибели главы СК РФ по Пермскому краю
Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.
"По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сообщила она.
Ранее стало известно, что глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме, - передает ТАСС.
По информации источника в правоохранительных органах, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой. "По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми", - сказал он.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.