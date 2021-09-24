Больницы Липецкой области получат новое оборудование

Техника поступит уже до конца года.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, до конца этого года в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области» будет закуплена 21 единица медицинского оборудования.



5 цифровых рентгеновских аппаратов для флюорографии легких будут направлены в Добринскую, Лев-Толстовскую, Становлянскую, Тербунскую и Хлевенскую районные больницы.



4 цифровых рентгеновских маммографических аппарата получат Лебедянская центральная районная больница, Хлевенская районная больница, Елецкая городская больница № 2 и Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол».



6 цифровых рентгеновских аппарата будут направлены в Грязинскую, Липецкую, Становлянскую, Усманскую районные больницы и в Елецкую городскую больницу № 2.



6 аппаратов для ультразвуковых исследований получат Грязинская центральная районная больница, Елецкая городская детская больница и Липецкая городская поликлиника №2.



Уже поступили и введены в эксплуатацию 27 единиц медицинского оборудования, в том числе 15 аппаратов для ультразвуковых исследований, 11 эндоскопов и анализатор газов крови.

