Здоровье

26 минут назад

Больницы Липецкой области получат новое оборудование

3 234
#медицина
Больницы Липецкой области получат новое оборудование

Техника поступит уже до конца года.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, до конца этого года в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области» будет закуплена 21 единица медицинского оборудования.

5 цифровых рентгеновских аппаратов для флюорографии легких будут направлены в Добринскую, Лев-Толстовскую, Становлянскую, Тербунскую и Хлевенскую районные больницы.

4 цифровых рентгеновских маммографических аппарата получат Лебедянская центральная районная больница, Хлевенская районная больница, Елецкая городская больница № 2 и Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол».

6 цифровых рентгеновских аппарата будут направлены в Грязинскую, Липецкую, Становлянскую, Усманскую районные больницы и в Елецкую городскую больницу № 2.

6 аппаратов для ультразвуковых исследований получат Грязинская центральная районная больница, Елецкая городская детская больница и Липецкая городская поликлиника №2.

Уже поступили и введены в эксплуатацию 27 единиц медицинского оборудования, в том числе 15 аппаратов для ультразвуковых исследований, 11 эндоскопов и анализатор газов крови.
3 234
#медицина

Комментарии (3)

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Липецкой РБ

55 секунд назад
зачем оборудование? Там врачи все разбежались. А главврач ничего не умеет.
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Теперь будут стрыч денги.

8 минут назад
Зато запись бесплатных на 2 месяца ато и 3 вперёд. А платных в течении 2-3 дней. И главное на платных есть кому работать а на бесплатных то отпуск, то некому.
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911

10 минут назад
А лекарства когда - нибудь будут в больницах? Почему всё покупаем?
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