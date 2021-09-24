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Дату первой сессии областного Совета депутаты определят 27 сентября
27 сентября пройдет первое общее совещание депутатов седьмого созыва облсовета. На нем депутаты выберут организационный комитет по подготовке первой сессии.
«На заседании депутаты сформируют организационный комитет по подготовке первой сессии Совета VII созыва. В его состав войдут представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет. На заседании оргкомитета, которое состоится сразу же после общего совещания депутатов, определят дату первой сессии, порядок ее проведения и схему размещения депутатов в зале», - сообщает пресс-служба областного Совета
В VII созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.
Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 коммунисты, по одному представителю от партий: «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.
Эх