Липецких архитекторов отметили за экопроекты

Наработки липчан смогут тиражировать по всей России.

Команда АО «Липецкгражданпроект» победила во Всероссийском открытом конкурсе на разработку типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций. Конкурс проходил при поддержке Министерства строительства России.Липчан отметили за два проекта — жилой дом и школу. Оба выглядят очень современно, выполнены с учетом мировых тенденций на экологичность.Каркасный щитовой дом, рассчитанный на 2-3 человек, назвали «Хюгге». Хюгге — понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости. Такой домик по проекту липчан можно построить всего за два месяца.Вместимость школы, проект которой представили липчане, составляет 220 учеников. В трехэтажном здании могут разместить не только кабинеты: предусмотрены зрительный зал, столовая-кафе, библиотека. Фасад здания отличает витражное остекление.