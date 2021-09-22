Политика

сегодня, 16:29

«Единая Россия» предложит на пост спикера областного Совета Дмитрия Аверова

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#выборы #спикер облсовета #Аверов #Кавджарадзе
«Единая Россия» предложит на пост спикера областного Совета Дмитрия Аверова

Также члены политсовета «Единой России» решили делегировать Максима Кавджарадзе в Совет Федерации.

Сегодня на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России» обсуждалось создание фракции партии в Липецком областном Совете депутатов, избрание руководителя фракции, предложение кандидатуры для выдвижения на должность спикера облсовета, а также кандидатура члена Совета Федерации-представителя от Липецкого областного Совета, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». 

Об итогах избирательной кампании рассказал секретарь Липецкого регионального отделения партии, губернатор Игорь Артамонов.

- «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму и облсовет показала хороший результат, - сказал Игорь Артамонов. –  В Центральном федеральном округе мы занимаем шестое место по явке и количеству голосов, отданных за партию. Мы получили все три мандата в Госдуму: один по федеральному списку и два по одномандатным округам. В тоже время результат выборов по Липецку заставляет серьезно проанализировать ситуацию, тщательно подготовиться к следующим выборам».

Члены президиума приняли решение о создании фракции «Единой России» в Липецком областном Совете и выдвинули на должность руководителя фракции Дмитрия Аверова. Его кандидатура утверждена единогласно. 

В качестве кандидатур на должность спикера областного совета предлагались Дмитрий Аверов и Владимир Богодухов. Дмитрия Аверова выбрали единогласно тайным голосованием. Решение президиума регионального политсовета будет направлено для утверждения в президиум Генсовета партии. После этого уже на сессии областного Совета депутаты выберут своего спикера. 

Напомним, по результатам прошедших выборов «Единая России» будет представлена в областном Совете 23 депутатами, у КПРФ - 15 депутатских мандатов, в состав областного Совета нового созыва войдут по одному представителю ЛДПР, партии «Новые люди», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Даже с учетом гипотетической коалиции коммунистов с представителями четырёх других партий, большинство в облсовета останется за «Единой Россией».

Также члены президиума утвердили своим решением кандидатуру Максима Кавджарадзе для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва. 

В Совет федераций регион направляет представителей – от администрации области и от областного Совета депутатов. Глава администрации Липецкой области накануне  наделил полномочиями сенатора доктора биологических наук Светлану Хлякину.

 


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#выборы #спикер облсовета #Аверов #Кавджарадзе

Комментарии (8)

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Обычный человек

2 минуты назад
На следующих выборах будем голосовать неделю, причем можно будет отдать голос по почте ( электронной, простой, голубиной ), по связи ( телефон, телеграф, мегафон, да даже просто прокричать ), лишь бы "родная и любимая" смогла под 50 процентов нарисовать..))
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Mikl

5 минут назад
Меня терзают смутные сомнения о проведенных выборах и ковид вирусной инфекции. При таком скоплении народа на избирательных участках. даже при соблюдении всех санитарных норм, инфекция должна была вспыхнуть в десятки раз. Однако мы ничего не наблюдаем. Какой то управлемый вирус, то по возрасту управляется то к выборам затихает. Сомневаюсь
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Антисоветчик

5 минут назад
Липецк проголосовал правильно А вот область.... но там не было КОИБов. Надо провести анализ по каждому УИКу, кто как голосовал. Интересно будет. И на следующий выборах прокатить одного чела. Следующие выборы 17 марта 2024 года.
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Интересно

11 минут назад
Кавджарадзе, кто этот человек, который постоянно представляет Липецкую область? Он в Липецке хоть был когда-нибудь?
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И смех и грех

14 минут назад
Более достойных сенаторов даже трудно себе представить! Липчане могут лишь гордиться, что такие замечательные люди представляют Липецкую область в высшем законодательном органе страны.
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Сергей

18 минут назад
Все таки не оставили аверова без работы, после того как того не взяли в совет федерации
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Гость..]

22 минуты назад
Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму и облсовет показала хороший результат, - сказал Игорь Артамонов . /// А если сделать ЧЕСТНЫЕ выборы ? Че банеры то сняли с остановок . Уже не актуально после выборов то?!
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Если

57 минут назад
Единая Россия хотела продуктивной работы, во благо жителей Липецкой области, то на пост спикера областного Совета предложила коммуниста. Тогда было бы всё правильно.
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