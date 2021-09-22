Политика
сегодня, 16:29
«Единая Россия» предложит на пост спикера областного Совета Дмитрия Аверова
Также члены политсовета «Единой России» решили делегировать Максима Кавджарадзе в Совет Федерации.
Сегодня на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России» обсуждалось создание фракции партии в Липецком областном Совете депутатов, избрание руководителя фракции, предложение кандидатуры для выдвижения на должность спикера облсовета, а также кандидатура члена Совета Федерации-представителя от Липецкого областного Совета, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Об итогах избирательной кампании рассказал секретарь Липецкого регионального отделения партии, губернатор Игорь Артамонов.
- «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму и облсовет показала хороший результат, - сказал Игорь Артамонов. – В Центральном федеральном округе мы занимаем шестое место по явке и количеству голосов, отданных за партию. Мы получили все три мандата в Госдуму: один по федеральному списку и два по одномандатным округам. В тоже время результат выборов по Липецку заставляет серьезно проанализировать ситуацию, тщательно подготовиться к следующим выборам».
Члены президиума приняли решение о создании фракции «Единой России» в Липецком областном Совете и выдвинули на должность руководителя фракции Дмитрия Аверова. Его кандидатура утверждена единогласно.
В качестве кандидатур на должность спикера областного совета предлагались Дмитрий Аверов и Владимир Богодухов. Дмитрия Аверова выбрали единогласно тайным голосованием. Решение президиума регионального политсовета будет направлено для утверждения в президиум Генсовета партии. После этого уже на сессии областного Совета депутаты выберут своего спикера.
Напомним, по результатам прошедших выборов «Единая России» будет представлена в областном Совете 23 депутатами, у КПРФ - 15 депутатских мандатов, в состав областного Совета нового созыва войдут по одному представителю ЛДПР, партии «Новые люди», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Даже с учетом гипотетической коалиции коммунистов с представителями четырёх других партий, большинство в облсовета останется за «Единой Россией».
Также члены президиума утвердили своим решением кандидатуру Максима Кавджарадзе для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.
В Совет федераций регион направляет представителей – от администрации области и от областного Совета депутатов. Глава администрации Липецкой области накануне наделил полномочиями сенатора доктора биологических наук Светлану Хлякину.
Об итогах избирательной кампании рассказал секретарь Липецкого регионального отделения партии, губернатор Игорь Артамонов.
- «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму и облсовет показала хороший результат, - сказал Игорь Артамонов. – В Центральном федеральном округе мы занимаем шестое место по явке и количеству голосов, отданных за партию. Мы получили все три мандата в Госдуму: один по федеральному списку и два по одномандатным округам. В тоже время результат выборов по Липецку заставляет серьезно проанализировать ситуацию, тщательно подготовиться к следующим выборам».
Члены президиума приняли решение о создании фракции «Единой России» в Липецком областном Совете и выдвинули на должность руководителя фракции Дмитрия Аверова. Его кандидатура утверждена единогласно.
В качестве кандидатур на должность спикера областного совета предлагались Дмитрий Аверов и Владимир Богодухов. Дмитрия Аверова выбрали единогласно тайным голосованием. Решение президиума регионального политсовета будет направлено для утверждения в президиум Генсовета партии. После этого уже на сессии областного Совета депутаты выберут своего спикера.
Напомним, по результатам прошедших выборов «Единая России» будет представлена в областном Совете 23 депутатами, у КПРФ - 15 депутатских мандатов, в состав областного Совета нового созыва войдут по одному представителю ЛДПР, партии «Новые люди», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Даже с учетом гипотетической коалиции коммунистов с представителями четырёх других партий, большинство в облсовета останется за «Единой Россией».
Также члены президиума утвердили своим решением кандидатуру Максима Кавджарадзе для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.
В Совет федераций регион направляет представителей – от администрации области и от областного Совета депутатов. Глава администрации Липецкой области накануне наделил полномочиями сенатора доктора биологических наук Светлану Хлякину.
Обычный человек
Mikl
Антисоветчик
Интересно
И смех и грех
Сергей
Гость..]
Если